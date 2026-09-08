У вівторок, 8 вересня, середній курс долара подешевшав на 10 копійок в купівлі та 8 копійок у продажу. Євро втратило 7 копійок у купівлі та 4 копійки у продажу.
8 вересня 2026, 10:48
Курс валют 8 вересня: долар і євро подешевшали
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Валютний ринок
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,24−44,76 грн. Євро купують за 51,40 грн, а продають за 52,04 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,60−44,75, євро — 51,85−52,10 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 44,35/44,39 грн/$. Торги євро проходять на рівні 51,54/51,57 грн/євро.
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Джерело: Мінфін
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