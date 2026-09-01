У серпні українці придбали близько 5 тис. нових легкових автомобілів, що на 27% менше, ніж за аналогічний місяць минулого року. Порівняно з липнем 2026 року продажі скоротилися на 14%. Про це повідомляє асоціація «Укравтопром».
1 вересня 2026, 13:54
Ринок нових авто в Україні скоротився на 27%
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Лідером українського ринку за підсумками місяця стала Toyota, яка реалізувала 1092 автомобілі — на 9% більше, ніж у серпні 2025 року.
Найпопулярніша модель — Toyota RAV4.
Друге місце посіла Skoda з результатом 600 автомобілів, збільшивши продажі на 47%. Третю позицію зайняла Renault — 361 авто (-32%).
До десятки найпопулярніших марок також увійшли :
- BYD — 268 авто (-69%),
- Hyundai — 261 (-34%),
- Volkswagen — 260 (-51%),
- Mazda — 187 (+7%),
- BMW — 186 (-45%),
- Suzuki — 156 (-32%),
- Mitsubishi — 122 (-2%).
Найпопулярнішою окремою моделлю серпня став кросовер Toyota RAV4.
Загалом за січень-серпень 2026 року в Україні було реалізовано понад 43,7 тис. нових легкових автомобілів. Це на 5% менше, ніж за аналогічний період 2025 року.
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Джерело: Мінфін
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