Ринок нових авто в Україні скоротився на 27%

У серпні українці придбали близько 5 тис. нових легкових автомобілів, що на 27% менше, ніж за аналогічний місяць минулого року. Порівняно з липнем 2026 року продажі скоротилися на 14%. Про це повідомляє асоціація «Укравтопром».

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Лідером українського ринку за підсумками місяця стала Toyota, яка реалізувала 1092 автомобілі — на 9% більше, ніж у серпні 2025 року.

Найпопулярніша модель — Toyota RAV4.

Друге місце посіла Skoda з результатом 600 автомобілів, збільшивши продажі на 47%. Третю позицію зайняла Renault — 361 авто (-32%).

До десятки найпопулярніших марок також увійшли :

BYD — 268 авто (-69%),

— 268 авто (-69%), Hyundai — 261 (-34%),

— 261 (-34%), Volkswagen — 260 (-51%),

— 260 (-51%), Mazda — 187 (+7%),

— 187 (+7%), BMW — 186 (-45%),

— 186 (-45%), Suzuki — 156 (-32%),

— 156 (-32%), Mitsubishi — 122 (-2%).

Найпопулярнішою окремою моделлю серпня став кросовер Toyota RAV4.

Загалом за січень-серпень 2026 року в Україні було реалізовано понад 43,7 тис. нових легкових автомобілів. Це на 5% менше, ніж за аналогічний період 2025 року.