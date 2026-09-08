Європа шукає альтернативу OpenAI: Mistral AI оцінили у €21 млрд

Європа намагається створити власну альтернативу американським лідерам у сфері штучного інтелекту. Як повідомляє Bloomberg, парижська компанія Mistral AI залучила €3 млрд, отримавши оцінку понад €21 млрд, і планує спрямувати ці кошти на розробку нових ШІ-моделей та масштабування обчислювальної інфраструктури.





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Для Європи це більше, ніж черговий великий раунд фінансування технологічного стартапу. На тлі домінування американських OpenAI та Anthropic і швидкого розвитку китайських конкурентів європейські уряди та бізнес дедалі більше зацікавлені у власних ШІ-технологіях, які не ставили б критично важливі компанії та державні структури в залежність від іноземних розробників.

Mistral хоче стати європейською альтернативою OpenAI

Новий раунд майже вдвічі підвищив оцінку Mistral — із €11,7 млрд рік тому до понад €21 млрд.

Інвесторами виступили, зокрема, фонд Scaleup Europe Fund Європейського Союзу, PSG Equity та Samsung Electronics. До фінансування також долучилася ASML — один із найбільших європейських виробників технологічного обладнання для напівпровідникової галузі.

За масштабами Mistral поки значно поступається OpenAI та Anthropic. Однак компанія намагається зайняти іншу нішу — стати суверенною європейською платформою штучного інтелекту.

Її моделі значною мірою розробляються за принципами відкритого коду. У Mistral вважають, що такий підхід робить ШІ дешевшим для впровадження та полегшує його інтеграцію у складні корпоративні системи.

Компанія вже співпрацює з великими європейськими корпораціями, серед яких Airbus, BMW та ASML.





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Європа хоче менше залежати від США та Китаю

Питання технологічної незалежності для Європи загострюється в міру того, як штучний інтелект стає критично важливою інфраструктурою для економіки та промисловості.

Європейські компанії сьогодні значною мірою залежать від американських розробників передових ШІ-моделей та обчислювальних технологій. Одночасно Китай створює власну екосистему штучного інтелекту.

Додатковим сигналом для Європи стали обмеження, запроваджені адміністрацією президента США Дональда Трампа щодо доступу іноземців до найбільш передових моделей Anthropic. Це продемонструвало, що доступ до найсучасніших ШІ-технологій у певних обставинах може залежати від політичних рішень Вашингтона.

Саме тому Mistral розраховує на підтримку європейських урядів і бізнесу, які прагнуть зменшити технологічну залежність від американських та китайських компаній.

Для власного ШІ Європі потрібні не лише моделі, а й дата-центри

Залучені €3 млрд Mistral планує використати не тільки на розробку програмного забезпечення. Компанія хоче створити значно потужнішу обчислювальну інфраструктуру, необхідну для тренування та роботи сучасних ШІ-моделей.

Раніше цього року Mistral залучила $830 млн боргового фінансування для проєкту дата-центру поблизу Парижа, де використовуватимуться чипи Nvidia. Ще €1,2 млрд компанія спрямувала на будівництво центру обробки даних у Швеції — це її перша подібна інвестиція за межами Франції.

Гендиректор Mistral Артур Менш наголошує, що розвиток штучного інтелекту потребує значних матеріальних активів, зокрема власних обчислювальних потужностей.

Тому боротьба Європи за технологічну незалежність у ШІ поступово виходить за межі створення власних алгоритмів. Контроль над моделями потрібно підкріпити доступом до чипів, дата-центрів, електроенергії та масштабної обчислювальної інфраструктури.

Нова оцінка Mistral понад €21 млрд свідчить про те, що інвестори бачать у компанії потенційного європейського лідера нового покоління. Проте головний виклик залишається незмінним: Mistral доведеться конкурувати не лише з OpenAI та Anthropic, а й із потужними китайськими розробниками.

Для Європи ставка при цьому значно вища за успіх одного стартапу — йдеться про здатність створити власну незалежну екосистему штучного інтелекту.







