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8 вересня 2026, 9:11

В Auchan запровадили ліміти на продукти: у мережі пояснили причину

У соцмережах поширили фото оголошень із магазинів Auchan про обмеження на купівлю окремих базових продуктів. У компанії пояснили, що йдеться не про дефіцит, а про розмежування роздрібних і оптових закупівель. Про це повідомили у пресслужбі Auchan Україна в коментарі РБК-Україна.

У соцмережах поширили фото оголошень із магазинів Auchan про обмеження на купівлю окремих базових продуктів.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у Facebook: головні фінансові новини

Які обмеження помітили покупці

Напередодні в Telegram-каналах почали поширювати фотографії оголошень із магазинів мережі. У них ішлося про ліміти на купівлю базових продуктів харчування.

Зокрема, консерви, олію, оцет, сіль, цукор, борошно, крупи та макаронні вироби можна придбати в кількості до 6 штук або до 6 кг вагових товарів в один чек.

Для яєць встановлено ліміт — до 6 десятків.

Що кажуть в Auchan

У пресслужбі Auchan Україна спростували чутки про дефіцит товарів.

У компанії пояснили, що мережа розділила роздрібні та оптові закупівлі, щоб ефективніше розподілити попит.

Товари в кількості понад 6 одиниць або 6 кг можна придбати за адресою, призначеною для оптових закупівель.

Навіщо це зробили

У компанії зазначають, що такий підхід дозволяє не допустити ситуації, коли оптові покупці викуповують товари з роздрібних полиць.

Читайте також: В «АТБ» вводять обмеження на покупку продуктів в одні руки

Оптові клієнти мають купувати продукцію окремо, а звичайні відвідувачі магазинів — мати доступ до товарів у торгових залах.

Подібні обмеження вже запроваджувала АТБ

Якписав «Мінфін», наприкінці серпня мережа АТБ також запровадила обмеження на продаж бакалії та яєць по всій Україні.

Йшлося про ліміт не більше 6 кг, 6 пляшок або 6 десятків яєць в один чек — як офлайн, так і онлайн. У компанії пояснювали це недобросовісною конкуренцією та масовим викупом соціальних продуктів оптовими перекупниками через низькі ціни мережі.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

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0
Moonlighter
Moonlighter
8 вересня 2026, 11:23
#
Як тут не пригадати ботів, котрі ще 2 місяці тому прогнозували голод і продукти по талонам в рф.
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0
BigBend
BigBend
8 вересня 2026, 11:49
#
Не плач, вступай до війська і покажи, як треба знищувати русню. Там тебе і нагодують.
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