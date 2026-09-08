В Auchan запровадили ліміти на продукти: у мережі пояснили причину

У соцмережах поширили фото оголошень із магазинів Auchan про обмеження на купівлю окремих базових продуктів. У компанії пояснили, що йдеться не про дефіцит, а про розмежування роздрібних і оптових закупівель. Про це повідомили у пресслужбі Auchan Україна в коментарі РБК-Україна.

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Які обмеження помітили покупці

Напередодні в Telegram-каналах почали поширювати фотографії оголошень із магазинів мережі. У них ішлося про ліміти на купівлю базових продуктів харчування.

Зокрема, консерви, олію, оцет, сіль, цукор, борошно, крупи та макаронні вироби можна придбати в кількості до 6 штук або до 6 кг вагових товарів в один чек.

Для яєць встановлено ліміт — до 6 десятків.

Що кажуть в Auchan

У пресслужбі Auchan Україна спростували чутки про дефіцит товарів.

У компанії пояснили, що мережа розділила роздрібні та оптові закупівлі, щоб ефективніше розподілити попит.

Товари в кількості понад 6 одиниць або 6 кг можна придбати за адресою, призначеною для оптових закупівель.

Навіщо це зробили

У компанії зазначають, що такий підхід дозволяє не допустити ситуації, коли оптові покупці викуповують товари з роздрібних полиць.

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Оптові клієнти мають купувати продукцію окремо, а звичайні відвідувачі магазинів — мати доступ до товарів у торгових залах.

Подібні обмеження вже запроваджувала АТБ

Якписав «Мінфін», наприкінці серпня мережа АТБ також запровадила обмеження на продаж бакалії та яєць по всій Україні.

Йшлося про ліміт не більше 6 кг, 6 пляшок або 6 десятків яєць в один чек — як офлайн, так і онлайн. У компанії пояснювали це недобросовісною конкуренцією та масовим викупом соціальних продуктів оптовими перекупниками через низькі ціни мережі.