Після закриття міжбанку у понеділок, 7 вересня, курс долара втратив 25 копійок у купівлі та 24 копійки у продажу, євро втратило 23 копійки у купівлі та 22 копійки у продажу.
7 вересня 2026, 17:43
Міжбанк 7 вересня закрився різким падінням долара та євро
► Читайте сторінку «Мінфіна» у Фейсбуці: головні фінансові новини
Валютний ринок
|
Відкриття 7 вересня
|
Закриття 7 вересня
|
Зміни
|
44,60/44,63
|
44,35/44,39
|
25/24
|
51,81/51,83
|
51,58/51,61
|
23/22
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,33−44,82 грн. Євро купують за 51,47 грн, а продають за 52,08 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,75−44,83, євро — 51,86−52,10 грн.
Підключайтеся до multi. Мобільний додаток, що допомагає вигідно обмінювати валют
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 27 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі - 1