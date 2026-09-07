Долар і євро подешевшали: Нацбанк оголосив курс на 8 вересня (оновлено)

Під час встановлення офіційного курсу гривні на 8 вересня 2026 року на сайті Національного банку стався технічний збій.

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Оновлені курси

Після збою, НБУ встановив на вівторок, 8 вересня, офіційний курс долара на рівні 44,46 грн. Порівняно з попереднім показником американська валюта подешевшала на 10 копійок.

Офіційний курс євро становить 51,68 грн, що на 10 копійок менше, ніж 7 вересня.

«Національний банк України проведе додаткову роботу, щоб не допустити таких технічних збоїв у майбутньому. Зокрема, його причини та подальші заходи будуть розглянуті на засіданні Ради оверсайта індикаторів грошового та валютного ринків», — йдеться у повідомленні.