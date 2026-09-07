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7 вересня 2026, 16:43

Гетманцев назвав критерії, за якими податкова служба має відбирати дрібні компанії для проведення перевірок

У 2024−2025 роках 122 приватні компанії в Україні отримували понад 1 млрд грн доходу хоча б в одному з цих років, маючи у штаті лише від 1 до 3 працівників. Сукупно за два роки їхній дохід сягнув майже 470 млрд грн. У 43 компаніях був лише один працівник, а 24 підприємства взагалі зареєстрували протягом цих двох років. Про це пише Голова Податкового комітету Данило Гетманцев з посиланням на дослідження платформи VKURSI.

У 2024−2025 роках 122 приватні компанії в Україні отримували понад 1 млрд грн доходу хоча б в одному з цих років, маючи у штаті лише від 1 до 3 працівників.

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Як працює малий бізнес

Як зазначає Гетманцев, сам по собі невеликий штат при великих оборотах не свідчить про порушення. Майже 60% цих компаній працюють у торгівлі та енергетиці, де така модель може мати цілком об'єктивні пояснення.

«Питання виникають тоді, коли одночасно бачимо кілька ризикових ознак: різке зростання доходів, мінімальні активи, збитки, непрозору структуру власності чи незрозумілу господарську діяльність. Наприклад, в одному з наведених випадків дохід компанії за рік зріс із менш ніж 1 млн до 1,4 млрд грн при незмінній кількості працівників та активах лише у 4 тис. грн на кінець 2025 року», — пише Гетманцев.

У 2024 році на виконання Національної стратегії доходів уряд запровадив дворічний експеримент із функціонування системи управління податковими ризиками в ДПС.

За його підсумками Мінфін має подати уряду звіт і пропозиції щодо законодавчих змін. Вважаю, за результатами експерименту потрібно вдосконалити законодавчі правила управління податковими ризиками, зокрема відбору платників для перевірок, забезпечивши прозорість процедур і захист добросовісного бізнесу.

«Саме такі випадки, а не добросовісний бізнес загалом, мають потрапляти у фокус контролюючих органів. Потрібна узгоджена робота ДПС, БЕБ, Держфінмоніторингу і банків — виключно в межах їхніх повноважень. Без необґрунтованого блокування роботи підприємств і з можливістю оперативного оскарження рішень.

Результат детінізації вимірюється не кількістю перевірок, а припиненими схемами та реально сплаченими до бюджету податками. Чесний бізнес має бути захищений від недобросовісної конкуренції", — підсумував він.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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