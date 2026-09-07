ЄС вкладе €200 млн у Гренландію заради сировини та енергетики

Європейський Союз виділяє 200 млн євро на розвиток економіки Гренландії, зробивши акцент на видобутку корисних копалин, відновлюваній енергетиці та супутниковому зв’язку. Для острова це значна сума: інвестиційний пакет відповідає приблизно 7−8% його річного ВВП .

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Про виділення коштів оголосила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час візиту до столиці Гренландії Нуука. У ЄС розраховують таким чином зміцнити економічні зв’язки з островом та посилити свою присутність в Арктиці.

Ставка на корисні копалини

Одним із головних економічних інтересів ЄС стають природні ресурси Гренландії. На тлі посилення конкуренції за критично важливу сировину європейські країни зацікавлені у розробці родовищ острова та зниженні залежності від постачань з інших регіонів.

Додатковим фактором є зміна клімату: танення льодовиків поступово полегшує доступ до окремих територій та відкриває нові можливості для транспортування ресурсів.

Гренландська бізнес-асоціація вважає європейські інвестиції здатними суттєво вплинути на місцеву економіку. Її президент Крістіан Кельдсен зазначив, що політичне протистояння навколо острова вже спричинило зростання інтересу з боку європейських урядів.

ЄС збільшує фінансову присутність

Нинішні 200 млн євро — лише частина масштабнішої фінансової стратегії Брюсселя. Єврокомісія раніше запропонувала збільшити підтримку Гренландії до понад 530 млн євро протягом семи років.

Данія також вкладає кошти в розвиток острова: торік вона представила інфраструктурний пакет вартістю близько 250 млн доларів.

Таким чином, навколо Гренландії формується конкуренція не лише за політичний вплив, а й за інвестиційні проєкти, інфраструктуру, енергетику та доступ до сировинних ресурсів.

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Для Гренландії інвестиції мають особливе значення

Економіка острова залишається невеликою, тому масштабні зовнішні вкладення можуть мати непропорційно велике значення. Пакет ЄС, еквівалентний 7−8% річного ВВП, здатен підтримати інфраструктурні проєкти та створити умови для розвитку нових галузей.

Лідер Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен заявив, що європейські інвестиції мають дати практичний ефект для населення та вплинути на повсякденне життя мешканців острова.

Водночас інтерес до Гренландії виходить далеко за межі ЄС. Роль Китаю на світовому ринку критично важливої сировини посилює увагу західних країн до гренландських родовищ, а Канада, Франція та Норвегія вже відкрили консульства в Нууку.

На цьому тлі економічне співробітництво стає одним із ключових інструментів боротьби за вплив в Арктиці. Для ЄС інвестиції в Гренландію — це одночасно підтримка місцевої економіки та спроба закріпитися в регіоні, який набуває дедалі більшого значення для сировинної, енергетичної та транспортної політики Європи.