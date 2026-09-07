Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий провів зустріч із головними сержантами видів, родів військ, корпусів та органів військового управління, більшість із яких прибули безпосередньо з районів бойових дій. За підсумками сформували перелік системних проблем і визначили конкретні завдання. Про це пише Новини.LIVE.
7 вересня 2026, 13:41
У ЗСУ переглянуть роль сержантів та їхнє грошове забезпечення
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Серед ключових напрямів:
- розширення повноважень сержантів та чіткий розподіл відповідальності між сержантським і офіцерським складом;
- створення реальних кар'єрних можливостей для сержантів із бойовим досвідом;
- прозорі та справедливі процедури призначення на сержантські посади і присвоєння звань;
- підвищення якості підготовки солдатів і сержантів із використанням актуального бойового досвіду;
- вирішення проблем грошового забезпечення на ключових сержантських посадах.
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«Ми не можемо будувати сучасний боєздатний сержантський корпус на старих підходах», — наголосив Драпатий.
За кожним напрямом уже визначили подальші кроки та відповідальних.
Джерело: Мінфін
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