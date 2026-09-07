У ЗСУ переглянуть роль сержантів та їхнє грошове забезпечення

Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий провів зустріч із головними сержантами видів, родів військ, корпусів та органів військового управління, більшість із яких прибули безпосередньо з районів бойових дій. За підсумками сформували перелік системних проблем і визначили конкретні завдання. Про це пише Новини.LIVE.