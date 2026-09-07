У понеділок, 7 вересня, середній курс долара не змінився в купівлі та втратив 2 копійки у продажу. Євро втратило 3 копійки у купівлі та 7 копійок у продажу.
7 вересня 2026, 10:34
Курс валют 7 вересня: долар стабільний, євро подешевшало до 52,13 грн
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Валютний ринок
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,41−44,87 грн. Євро купують за 51,52 грн, а продають за 52,13 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,66−44,80, євро — 51,90−52,10 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 44,60/44,63 грн/$. Торги євро проходять на рівні 51,81/51,83 грн/євро.
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Джерело: Мінфін
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