Інвестори знову ставлять на падіння долара: що тисне на валюту США

Інвестори знову ставлять на падіння долара, для цього є кілька причин: потенційне скорочення розриву у відсоткових ставках між США та іншими країнами, розворот в операціях carry trade, а також можливе зростання валютного хеджування з боку іноземних інвесторів на американському ринку. Останнє може обернутися значним продажем долару, пише Oninvest.

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Що відбувається з доларом

З початку третього кварталу долар подешевшав більш ніж на 2% по відношенню до основних світових валют. І тепер після стабільного першого півріччя інвестори знову ставлять на його знецінення.

Це не зупиняє надходження коштів іноземних інвесторів в американські активи. Але через проблеми політики США — борг федерального уряду в $40 трлн, бюджетного дефіциту, який з початку десятиліття тримається понад 6% ВВП, інфляції — «віддуватися» доводиться долару.

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Додатковим чинником тиску курс американської валюти стає динаміка відсоткові ставки. Зараз від центробанків єврозони та Японії чекають на їх підвищення, тоді як від ФРС — збереження на нинішньому рівні. Це скоротить різницю в рівні ставок між США та іншими країнами, що вже змушує учасників ринку закривати позиції carry trade в єні, штовхаючи її вгору, а курс долара вниз.

Надалі з'являться й інші чинники тиску на долар — хеджування від його падіння.

Єна у виграші

Єна є головною світовою валютою для операцій carry trade — коли інвестори позичають гроші в країні з низькою відсотковою ставкою і вкладають у країни з високоприбутковими інструментами. Популярність ієни пояснюється тим, що Банк Японії довгі роки тримав ставку на близьконульовому або негативному рівні, і навіть зараз, після кількох підвищень, вона дорівнює 1%.

Але для прибуткової операції ставка повинна залишатися низькою, а курс єни — стабільним або таким, що знижується. Обидва фактори зараз змінюються.

Долар наприкінці цього тижня впав більш ніж на 2% до 155−156 єн. Такого рівня японська валюта досягала у травні, після інтервенцій центробанку цієї країни, і наприкінці липня — на початку серпня, коли ієну вирішив підтримати американський Мінфін.

Цього разу японська валюта зміцнилася після того, як голова Ц Б Кадзуо Уеда та член ради керуючих Хадзіме Таката натякнули на підвищення ставки вже у вересні та на можливе подальше посилення грошової політики.

В екстремальному сценарії ставку в Японії буде підвищено на всіх трьох засіданнях до кінця року, вважають тепер аналітики Nomura Securities. Банк вже спостерігає закриття угод carry trade, які фінансуються за рахунок єни.

«Схоже, склався широкий консенсус з приводу того, що епоха легких угод carry trade позаду, і обсяг транскордонних потоків із Японії до США суттєво змінюється, — цитує Bloomberg Сагара Самбрані, старшого трейдера валютних опціонів Nomura.

Йон Трісі, видавець інвестиційного бюлетеня Fuller Treacy Money, очікує на послаблення долара найближчими роками. Решта валют зміцнюватиметься, «і найімовірнішим претендентом на лідерство по відношенню до долара зараз є єна», зазначає він.

Банк Японії активно захищатиме її курс, коли він приблизно досягає рівня 160 ієн за долар. У липні курс американської валюти до японської не втримався після інтервенцій, ініційованих главою Мінфіну США Скоттом Бессентом, і тепер може відкотитися приблизно до 147 єн, вважає Трісі. Тобто долар за його прогнозом може послабитись приблизно на 6%.

Захиститись від долара

Європейський центробанк найближчого четверга підвищить ставку на 0,25 процентного пункту до 2,5%, заявило переважну кількість економістів в опитуванні Bloomberg. Вони вважають, що потім ставка збережеться на цьому рівні протягом 2027 року. Проте учасники ринку чекаю більшого посилення та ще трьох підвищень до середини наступного року.

А ось сумніви у готовності ФРС активно боротися з інфляцією зростають. Голова Кевін Уорш заявив наприкінці серпня, що ФРС «є над чим попрацювати», якщо не буде швидкого прогресу у стабілізації цін.

Проте член ради керуючих Кріс Воллер сказав у четвер, 3 вересня, що схиляється до збереження ставки на поточному рівні, оскільки останні дані говорять про послаблення інфляційного тиску. Прогрес у стримуванні інфляції наголосив і президент Федерального резервного банку Нью-Йорка Джон Вільямс, заступник Уорша у комітеті зі ставок.

Після цих заяв трейдери на ринку процентних ф'ючерсів знизили ймовірність підвищення ставки у вересні з 59% до 50%, і долар послабшав, зазначає Financial Times.

Якщо ринки все активніше виключатимуть із цін ймовірність підвищення ставки ФРС, а різниця між ставками з іншими центробанками скорочуватиметься, тиск на долар зростатиме.

У цьому випадку міжнародним інвесторам доведеться нарощувати хеджування для захисту від його падіння, пояснює Натан Туфт, директор з інвестицій Manulife Investment Management. Це, за його словами, створить стійкий додатковий тиск на долар.

При хеджуванні іноземний інвестор, що вклався в американські активи, намагається захистити свій прибуток, щоб його не з'їла девальвація долара. Адже інакше його виручка у власній валюті скоротиться. Щоб уникнути такого результату, інвестор заздалегідь хеджує валютний ризик: наприклад укладає форвардний контракт на продаж доларів, фіксуючи майбутній курс обміну.

Пенсійні фонди, страхові компанії та інші великі інституційні інвестори в Японії, Австралії, Канаді, Данії, Фінляндії та Тайвані з американськими активами на $4,6 трлн хеджували лише 41% своїх вкладень за даними на 30 червня, підрахував Bloomberg. Це щонайменше за десятиліття: у 2015−2020 роках показник тримався на рівні приблизно 53−56%.

Його збільшення на 5 процентних пунктів призведе до продажу долара на $230 млрд, за оцінкою Bloomberg.

У другому кварталі іноземці придбали американських акцій на рекордні $426 млрд. Це на 43% більше за попередній максимум, підрахував Тім Бейкер, макростратег Deutsche Bank. На його думку, це пояснюється, зокрема, їх бажанням взяти участь у зростаючій кількості IPO (у цей період, 12 червня, пройшло первинне розміщення акцій SpaceX).

Незважаючи на такий приплив коштів, курс долара протягом кварталу був стабільним. Одним із факторів, що стримували його зміцнення, міг стати відтік коштів з ринку казначейських облігацій США, де дохідність 10-річних паперів підскочила у травні до 4,67%, а 30-річних — до 5,18%.

При цьому ринок акцій США в останні кілька років (і особливо цього року) перестав обігравати інші великі ринки, зазначає Бейкер.