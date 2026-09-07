Найпопулярніші вживані авто серпня: які моделі завозили українці

У серпні український автопарк поповнили 20,7 тис. вживаних легковиків, ввезених з-за кордону. Це на 9% менше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомляє Укравтопром.

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Які авто завозили найчастіше

Найбільшу частку в цьому сегменті авторинку традиційно становили бензинові автомобілі — 52%.

Для порівняння, у серпні 2025 року їхня частка була 48%.

Далі за популярністю йдуть:

електромобілі — 17% проти 26% у серпні 2025 року;

дизельні авто — 17%, як і торік;

гібриди — 11% проти 6% роком раніше;

авто з ГБО — 3%, без змін порівняно із серпнем 2025 року.

Середній вік імпортованих авто

Середній вік вживаних легковиків, які у серпні перейшли на українські номери, становив 8,7 року.

Найпопулярніша модель

Лідером серед ввезеного секонд-хенду став Volkswagen Golf. У серпні українці зареєстрували 875 таких автомобілів.

Топ-10 найпопулярніших моделей

До десятки найпопулярніших вживаних авто з-за кордону увійшли: