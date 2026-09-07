У серпні український автопарк поповнили 20,7 тис. вживаних легковиків, ввезених з-за кордону. Це на 9% менше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомляє Укравтопром.
7 вересня 2026, 10:53
Найпопулярніші вживані авто серпня: які моделі завозили українці
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Які авто завозили найчастіше
Найбільшу частку в цьому сегменті авторинку традиційно становили бензинові автомобілі — 52%.
Для порівняння, у серпні 2025 року їхня частка була 48%.
Далі за популярністю йдуть:
- електромобілі — 17% проти 26% у серпні 2025 року;
- дизельні авто — 17%, як і торік;
- гібриди — 11% проти 6% роком раніше;
- авто з ГБО — 3%, без змін порівняно із серпнем 2025 року.
Середній вік імпортованих авто
Середній вік вживаних легковиків, які у серпні перейшли на українські номери, становив 8,7 року.
Найпопулярніша модель
Лідером серед ввезеного секонд-хенду став Volkswagen Golf. У серпні українці зареєстрували 875 таких автомобілів.
Топ-10 найпопулярніших моделей
До десятки найпопулярніших вживаних авто з-за кордону увійшли:
- Volkswagen Golf — 875 од.;
- Volkswagen Tiguan — 775 од.;
- Nissan Rogue — 707 од.;
- Audi Q5 — 695 од.;
- Skoda Octavia — 633 од.;
- Renault Megane — 532 од.;
- Tesla Model Y — 494 од.;
- Tesla Model 3 — 480 од.;
- Nissan Leaf — 454 од.;
- Ford Escape — 408 од.
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Джерело: Мінфін
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