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5 вересня 2026, 15:00

МВС створює детальний цифровий профіль водія: які дані збиратимуть


Міністерство внутрішніх справ затвердило нові правила ведення Єдиного державного реєстру МВС.

Міністерство внутрішніх справ затвердило нові правила ведення Єдиного державного реєстру МВС. Система має об'єднати в одному цифровому середовищі значно ширший масив інформації про водіїв, їхні посвідчення, навчання та складання іспитів. Про це пише Motor Media Review, посилаючись на нещодавно зареєстрований Наказ МВС України.


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Новий порядок передбачає також детальніший облік діяльності автошкіл. Його мета — зробити інформацію про підготовку водіїв більш системною, забезпечити обмін даними між державними інформаційними системами та посилити контроль за достовірністю відомостей.

Що зберігатимуть про водіїв

До реєстру вноситимуть персональні дані водіїв, інформацію про видані, обміняні, втрачені або викрадені посвідчення, результати теоретичних і практичних іспитів.

Також у системі зберігатимуть відомості про медичні документи, тимчасове вилучення посвідчення та позбавлення права керування транспортними засобами.

Фактично реєстр має сформувати цілісну цифрову історію водія — від навчання та складання іспитів до отримання посвідчення та подальших змін його статусу.

Навіщо МВС контролюватиме автошколи

Окремий блок даних стосуватиметься навчальних закладів. У реєстрі фіксуватимуть інформацію про автошколу, її керівників та спеціалістів, філії, навчальні приміщення, майданчики й матеріально-технічну базу.

Також система міститиме дані про навчальні автомобілі, групи та слухачів, графік і тривалість занять, результати навчання, свідоцтва, атестацію спеціалістів та акредитацію закладу.

Такий підхід має дати МВС можливість зіставляти навчання кандидата з подальшим складанням іспитів та контролювати, наскільки достовірно автошколи вносять інформацію до системи.

Водночас це не є принципово новим механізмом: автошколи вже передають до Єдиного державного реєстру МВС дані про навчальні групи, проведені заняття та результати іспитів. Нове положення систематизує та розширює перелік інформації, яка зберігатиметься в реєстрі.


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Дані можна буде отримувати онлайн

Реєстр інтегруватиметься з іншими державними інформаційними системами через систему електронної взаємодії «Трембіта» та центральну підсистему ЄІС МВС.

Сам водій зможе отримувати інформацію про себе в електронному вигляді через електронний кабінет. Витяг формуватиметься автоматично, матиме реєстровий номер та унікальний електронний ідентифікатор.

При цьому дані не мають стати відкритими для всіх. Водій матиме доступ до власної інформації, а державні органи та інші уповноважені користувачі — лише в межах своїх повноважень. Операції зі зміни інформації фіксуватимуться в журналі аудиту.

Коли нові правила запрацюють

Наказ МВС № 632 від 6 липня 2026 року зареєстрували в Міністерстві юстиції 28 серпня 2026 року за № 1186/46580. Однак станом на 5 вересня документ ще не набрав чинності.

Згідно з його положеннями, наказ почне діяти в день офіційного опублікування. Отже, говорити про вже запроваджені нові правила поки зарано — наразі йдеться про затверджений нормативний порядок, який очікує офіційного оприлюднення.

Для водіїв безпосередньо це не означає нових іспитів, додаткової плати чи необхідності повторно реєструвати посвідчення. Основна зміна полягає у розширенні та впорядкуванні цифрового обліку, який МВС використовує для контролю за підготовкою водіїв, видачею посвідчень і роботою автошкіл.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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BigBend
BigBend
5 вересня 2026, 18:36
#
«Дані можна буде отримувати онлайн». Трохи не вірно. Дані можна буде купити онлайн, як будь-що, що потрапляє до рук МВС. А на безпеку руху це очевидно ніяк не вплине, бо продають права саме МВС, а не автошколи.
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