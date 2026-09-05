Тетris проти Трампа: Білий дім запустив суперечливі відеоігри

Білий дім США цього тижня запустив на офіційному державному сайті розділ Arcade з п’ятьма браузерними іграми, побудованими за мотивами відомих класичних відеоігор. Як повідомляє Bloomberg, їхня тематика безпосередньо пов’язана з політикою адміністрації Дональда Трампа — від депортації мігрантів до програми заощаджень для дітей.

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Адміністрація пояснює запуск прагненням розповідати про діяльність президента у форматі, який буде зрозумілим і цікавим американцям. Представник Білого дому заявив, що адміністрація шукає нові способи донести свої досягнення до аудиторії.

Які ігри запустили

На сайті зараз доступні п’ять проєктів:

Build the Wall — гра з механікою, що нагадує Tetris. Гравець складає блоки, щоб побудувати прикордонну стіну та зупинити «орду», яка наближається до кордону.

Rio Run — варіація класичної Snake. Персонаж патрулює район річки Ріо-Гранде та має ловити людей, які намагаються перетнути кордон.

Supply Line — гра про шкільне харчування, де потрібно сортувати продукти відповідно до концепції адміністрації Make America Healthy Again.

Flappy Bill — варіація Flappy Bird: гравець керує орлом, який пролітає над Національною алеєю у Вашингтоні, супроводжуючи законопроєкт.

Trump Savings Tycoon — гра, присвячена дитячим накопичувальним рахункам Trump Accounts. Завдання полягає у зборі грошей, золота та інших активів.

Чому виник скандал із Tetris

Найбільше питань виникло навколо Build the Wall. Гра використовує механіку падіння та складання блоків, характерну для Tetris, а її візуальна концепція також явно відсилає до знаменитої головоломки.

Після появи гри The Tetris Company заявила, що не брала участі у її створенні. Компанія також наголосила, що серйозно ставиться до можливих порушень авторських прав. Окремо Tetris підкреслила, що вважає своєю цінністю об'єднання людей, а не їх розділення.

Водночас наразі не повідомлялося про поданий позов проти Білого дому. Сам факт схожості механіки ще не означає автоматичного порушення авторського права: закон захищає конкретне творче оформлення, програмний код, графіку та інші елементи твору, але не саму ідею гри. Тому юридична оцінка можливої претензії залежатиме від того, наскільки саме Build the Wall копіює захищені елементи Tetris.

Проблема не лише в Tetris

Білий дім використав не тільки знайомі механіки ігор. У промоматеріалах до Arcade також з’являлися стилізовані заставки, що нагадують оформлення Xbox, PlayStation, Nintendo та Sega. В одному з роликів логотип Sega перетворюється на «MAGA» — абревіатуру головного політичного слогану Трампа. Жодна з цих компаній публічно не заявляла про участь у створенні проєкту.

Тому питання авторських прав потенційно може стосуватися не лише Tetris. Однак станом на 5 вересня публічну претензію висунула саме The Tetris Company.

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Хто критикує ігри

Критика стосується не лише можливого копіювання чужої інтелектуальної власності. Опоненти Трампа вважають, що адміністрація перетворила серйозні державні питання — насамперед міграцію та депортації — на розвагу.

Особливо гостро сприйняли Rio Run, де затримання та депортація мігрантів перетворені на ігровий процес із підрахунком результату. Правозахисники та критики адміністрації називають такий підхід дегуманізуючим.

Критикують Білий дім і за сам вибір пріоритетів. Демократична конгресвумен Джасмін Крокетт заявила, що адміністрації варто менше часу витрачати на ігри та більше — на управління країною, зокрема вирішення проблеми вартості життя.

Чи справді це зробила адміністрація Трампа

Розділ Arcade розміщений на домені whitehouse.gov, а сам Білий дім публічно оголосив про його запуск. Водночас залишається невідомим, хто саме розробляв ігри та скільки коштував проєкт.

Білий дім не відповів на запити журналістів про те, чи залучалися для роботи підрядники та чи використовувалися кошти платників податків. Тому стверджувати, що ігри створені безпосередньо співробітниками адміністрації, або, навпаки, приватними структурами, пов’язаними з Трампом, наразі підстав немає.

Фактично Arcade став новим інструментом політичної комунікації адміністрації. Але разом із ним Білий дім отримав одразу два репутаційні ризики: можливі претензії правовласників через використання впізнаваних елементів відомих ігор та критику за перетворення суперечливих державних політик на розвагу.