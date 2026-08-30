Трамп оголосив про «найбільшу в історії» нафтову угоду з Венесуелою

США та Венесуела домовилися про угоду, яка дасть американському уряду велику частку у нафтових запасах Венесуели, повідомив президент Дональд Трамп на своїй сторінці у соцмережі Truth Social. За його словами, США отримали контроль над запасами у партнерстві із приватним бізнесом. Йдеться більш ніж про 65 млрд барелів, уточнив він і назвав цю угоду найбільшою у світовій історії.

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Що відомо

«Ця історична угода БІЛЬШ НІЖ ПОДВАЮЄ нафтові резерви США, значно збільшує наші запаси нафти і дозволить суттєво знизити ціни на бензин для всіх американців на довгі роки, одночасно допомагаючи Венесуелі рухатися до величезного успіху та процвітання», — йдеться у пості.

Bloomberg раніше писав, що за інформацією його джерел, один із варіантів, що обговорювався, передбачав оренду декількох родовищ терміном на 100 років.

Контекст

Отримання доступу до великих венесуельських запасів дозволило б збільшити доступні США обсяги нафти в період високої волатильності ринку, викликаної війною в Ірані та обмеженням судноплавства через Ормузьку протоку, зазначає агентство.

Chevron та інші виробники готуються укладати нові угоди. Але, хоча країна має в своєму розпорядженні один з найбільших запасів нафти у світі, компаніям доведеться мати справу зі зношеною інфраструктурою, ненадійним електропостачанням та іншими проблемами, що накопичилися, пише Bloomberg.

Після усунення президента Ніколаса Мадуро у січні видобуток нафти у Венесуелі вже зріс майже на 300 000 барелів на добу, свідчать дані агентства. Однак відновлення приблизно до 3 млн барелів на добу може зайняти понад десять років, згідно з оцінками профільних експертів.

Отримання урядом США прямої частки у венесуельських проектах показує, як сильно змінюється галузь у період політичного переходу у Венесуелі. Найбільші міжнародні нафтові компанії здебільшого обережно ставляться до країни, тоді як незалежні виробники та інвестори, готові брати на себе більший ризик, активно виходять на ринок, який багато хто вважає найбільшою можливістю у галузі з часів розпаду Радянського Союзу, зазначав Bloomberg.

За кілька годин до оголошення Трампа агентство повідомило з посиланням на джерела, що частку венесуельських запасів США можуть отримати через партнерство між Міністерством оборони та Алехандро Бетанкуром — неоднозначним інвестором в енергетичний сектор, який став ключовим посередником між двома країнами.