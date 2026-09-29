Хакери зламали базу даних Пентагону

Злам бази кадрів Пентагону невідомими хакерами призвів до витоку персональної інформації про понад 3 млн осіб (включаючи 294 тисячі вже померлих), повідомив американський чиновник у сфері оборони ABC News.

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Що стало відомо?

Серед розкритої інформації — номери соціального страхування та відомості про посади, які обіймали військовослужбовці та цивільні працівники.

Несанкціонований доступ до системи Defense Manpower Data Center (DMDC), однієї з основних баз даних Пентагону, тривав з жовтня 2025 до липня 2026 року.

Після виявлення вразливості її усунули. DMDC зберігає понад 60 млн записів про військовослужбовців, резервістів, цивільних співробітників, підрядників, ветеранів, пенсіонерів та членів їх сімей. Американська влада поки не виявила ознак використання вкрадених даних.

Нагадаємо

Раніше, 23 вересня, хакерське угруповання ShinyHunters заявило про злам ФБР і крадіжку даних діючих і колишніх співробітників.

Як доказ вона опублікувала відомості приблизно про 5 тисяч агентів, включаючи директора бюро Кеша Пателя: імена, адреси, номери соціального страхування та дані про посади. У бюро заявили, що знають про заяви хакерів та розслідують інцидент.