Названо найконкурентоспроможніші економіки світу: хто очолив рейтинг IMD

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Банківські додатки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
4 вересня 2026, 15:26

Названо найконкурентоспроможніші економіки світу: хто очолив рейтинг IMD

Сінгапур посів перше місце у світовому рейтингу конкурентоспроможності IMD World Competitiveness Ranking 2026. У рейтингу порівнюються 70 економік за тим, наскільки ефективно вони створюють умови для конкурентоспроможності бізнесу та довгострокового розвитку. У 2026 році до рейтингу вперше приєднався В'єтнам. Про це йдеться в даних Visualcapitalist.

Сінгапур посів перше місце у світовому рейтингу конкурентоспроможності IMD World Competitiveness Ranking 2026.

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Хто увійшов до лідерів

Сінгапур отримав максимальний нормалізований бал — 100.

Друге місце посів Гонконг із результатом 95,6 бала, третє — Швейцарія з 95,3 бала.

На четвертій позиції опинився Тайвань. Далі йдуть Данія, Ірландія та ОАЕ, які мають по 94,1 бала.

Сінгапур також став єдиною економікою, яка увійшла до п’ятірки найкращих за всіма чотирма факторами конкурентоспроможності.

Чому Сінгапур став першим

Одним із факторів лідерства Сінгапуру стало покращення показника ефективності бізнесу.

За цим критерієм країна піднялася на перше місце у 2026 році, що допомогло їй повернути загальну лідерську позицію та випередити Швейцарію.

Як складають рейтинг

Методологія IMD охоплює 341 критерій, які згруповані у 20 підфакторів та чотири основні складові:

  • економічні показники;
  • ефективність уряду;
  • ефективність бізнесу;
  • інфраструктура.

Дві третини підсумкового рейтингу формуються на основі фактичних даних, ще одна третина — за результатами опитування керівників бізнесу.

Чому розмір економіки не гарантує лідерства

Рейтинг IMD показує, що розмір економіки не є тотожним конкурентоспроможності.

Наприклад, США залишаються найбільшою економікою світу, але в рейтингу IMD за 2026 рік посідають 10-те місце.

У центрі оцінки — не лише масштаби економіки, а й умови, в яких працює бізнес: якість інституцій, інфраструктури, державного управління, доступність талантів та передбачуваність правил.

Чому лідирують Європа та Азія

Європейські та азійські економіки займають дев’ять із перших десяти позицій рейтингу.

Багато країн-лідерів поєднують продуктивний бізнес, розвинену інфраструктуру, кваліфіковану робочу силу та інституції, які роблять інвестиції й торгівлю більш передбачуваними.

У звіті IMD за 2026 рік окремо наголошується на ролі інституційної довіри та верховенства права.

Передбачувані правила, юридично захищені контракти та ефективна робота уряду допомагають бізнесу планувати довгострокові інвестиції навіть в умовах геополітичної невизначеності.

Що це означає

Рейтинг IMD демонструє, що конкурентоспроможність залежить не лише від розміру економіки чи обсягу ВВП.

Вирішальне значення мають якість державного управління, ефективність бізнес-середовища, інфраструктура, інновації та довіра до інституцій.

Саме тому серед лідерів рейтингу — як невеликі, але високоефективні економіки на кшталт Сінгапуру та Швейцарії, так і великі ринки з розвиненим бізнес-середовищем, зокрема США.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 12 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами