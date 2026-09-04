Названо найконкурентоспроможніші економіки світу: хто очолив рейтинг IMD

Сінгапур посів перше місце у світовому рейтингу конкурентоспроможності IMD World Competitiveness Ranking 2026. У рейтингу порівнюються 70 економік за тим, наскільки ефективно вони створюють умови для конкурентоспроможності бізнесу та довгострокового розвитку. У 2026 році до рейтингу вперше приєднався В'єтнам. Про це йдеться в даних Visualcapitalist.

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Хто увійшов до лідерів

Сінгапур отримав максимальний нормалізований бал — 100.

Друге місце посів Гонконг із результатом 95,6 бала, третє — Швейцарія з 95,3 бала.

На четвертій позиції опинився Тайвань. Далі йдуть Данія, Ірландія та ОАЕ, які мають по 94,1 бала.

Сінгапур також став єдиною економікою, яка увійшла до п’ятірки найкращих за всіма чотирма факторами конкурентоспроможності.

Чому Сінгапур став першим

Одним із факторів лідерства Сінгапуру стало покращення показника ефективності бізнесу.

За цим критерієм країна піднялася на перше місце у 2026 році, що допомогло їй повернути загальну лідерську позицію та випередити Швейцарію.

Як складають рейтинг

Методологія IMD охоплює 341 критерій, які згруповані у 20 підфакторів та чотири основні складові:

економічні показники;

ефективність уряду;

ефективність бізнесу;

інфраструктура.

Дві третини підсумкового рейтингу формуються на основі фактичних даних, ще одна третина — за результатами опитування керівників бізнесу.

Чому розмір економіки не гарантує лідерства

Рейтинг IMD показує, що розмір економіки не є тотожним конкурентоспроможності.

Наприклад, США залишаються найбільшою економікою світу, але в рейтингу IMD за 2026 рік посідають 10-те місце.

У центрі оцінки — не лише масштаби економіки, а й умови, в яких працює бізнес: якість інституцій, інфраструктури, державного управління, доступність талантів та передбачуваність правил.

Чому лідирують Європа та Азія

Європейські та азійські економіки займають дев’ять із перших десяти позицій рейтингу.

Багато країн-лідерів поєднують продуктивний бізнес, розвинену інфраструктуру, кваліфіковану робочу силу та інституції, які роблять інвестиції й торгівлю більш передбачуваними.

У звіті IMD за 2026 рік окремо наголошується на ролі інституційної довіри та верховенства права.

Передбачувані правила, юридично захищені контракти та ефективна робота уряду допомагають бізнесу планувати довгострокові інвестиції навіть в умовах геополітичної невизначеності.

Що це означає

Рейтинг IMD демонструє, що конкурентоспроможність залежить не лише від розміру економіки чи обсягу ВВП.

Вирішальне значення мають якість державного управління, ефективність бізнес-середовища, інфраструктура, інновації та довіра до інституцій.

Саме тому серед лідерів рейтингу — як невеликі, але високоефективні економіки на кшталт Сінгапуру та Швейцарії, так і великі ринки з розвиненим бізнес-середовищем, зокрема США.