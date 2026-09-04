OLX показав, як змінилася пропозиція однокімнатних квартир за рік

OLX Нерухомість проаналізували, як за рік змінилася пропозиція однокімнатних квартир у містах України — на вторинному ринку продажів та у сегменті довгострокової оренди. У більшості проаналізованих міст кількість об'яв скоротилася в обох сегментах, порівнюючи липень 2026 року з липнем 2025 року.

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Продаж однокімнатних квартир

Серед проаналізованих міст Чернівці стали єдиним містом, де кількість оголошень про продаж однокімнатних квартир на вторинному ринку за рік зросла. У липні 2026 року на платформі таких пропозицій було на 5% більше, ніж роком раніше.

У всіх інших містах кількість оголошень скоротилася. Найбільше — у Тернополі, на 42%. У Хмельницькому та Черкасах падіння становило по 41% в обох містах. На 35% менше пропозицій зафіксовано одразу у трьох містах: Вінниці, Рівному та Ужгороді. Далі йдуть Житомир -34%, Запоріжжя -33%, Кропивницький -31%, Суми -29%.

У Дніпрі та Херсоні кількість пропозицій зменшилась на 28%. У Миколаєві падіння становило 24%. Також станом на липень 2026 року на 18% скоротилася кількість оголошень у Львові, Києві та Чернігові. У Луцьку пропозиція зменшилась на 14%, у Полтаві — на 10%, у Івано-Франківську — на 7%, у Харкові — на 4%.

Найменше скорочення серед міст із негативною динамікою зафіксовано в Одесі — на 2% за кількістю оголошень про продаж однокімнатних квартир на вторинному ринку.

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Пропозиція однокімнатних квартир на вторинному ринку за рік скоротилася майже у всіх проаналізованих містах, проте масштаби падіння суттєво відрізняються — від 2% в Одесі до 40% у Тернополі, Хмельницькому та Черкасах.

Довгострокова оренда

За даними OLX Нерухомість, на ринку довгострокової оренди ситуація дещо відрізняється. Якщо в сегменті продажів позитивну динаміку зафіксовано тільки в одному місті, то кількість оголошень про довгострокову оренду однокімнатних квартир за рік зросла відразу в п'яти містах.

Найбільше — у Луцьку, на 23%. У Чернівцях кількість оголошень збільшилась на 10%, у Києві — на 6%, у Вінниці — на 4%, а в Івано-Франківську — на 3%.

В інших проаналізованих містах пропозиція скоротилася. Найпомітніше — у Хмельницькому на 48%. В Ужгороді кількість пропозицій зменшилась на 43%, у Рівному — на 34%, у Житомирі — на 33%, у Запоріжжі — на 31%.

У Харкові та Кропивницькому падіння склало по 29% в обох містах. У Миколаєві пропозиція скоротилася на 28%. На 26% менше оголошень зафіксовано у Черкасах та Дніпрі. У Сумах кількість оголошень зменшилась на 24%, у Тернополі — на 18%, у Львові — на 15%.

Менш помітне скорочення відбулося у Чернігові — на 11%, Херсоні — на 8%, Полтаві — на 4%, Одесі — на 3%.

Продаж та оренда

У більшості проаналізованих міст динаміка пропозиції на вторинному ринку та довгостроковій оренді збігається: кількість і квартир на продаж та об'єктів для оренди за рік скоротилася.

Особливо близькі показники спостерігаються у кількох містах. У Рівному кількість однокімнатних квартир на продаж зменшилась на 35%, а в оренді — на 34%. У Житомирі це -34% та -33%, у Запоріжжі -33% та -31%, у Кропивницькому -31% та -29%.

Схожа тенденція спостерігається у Хмельницькому, де пропозиція на продаж скоротилася на 41%, а в оренді — на 48%, та в Ужгороді — на 35% та 43% відповідно. У Дніпрі показники зменшилися на 28% та 26%, у Львові — на 18% та 15%.

Водночас у частині міст два сегменти рухаються у протилежних напрямках. У Києві кількість однокімнатних квартир на продаж скоротилася на 18%, тоді як пропозиція довгострокової оренди зросла на 6%. У Вінниці це -35% проти +4%, у Луцьку -14% проти +23%, а в Івано-Франківську -7% проти +3%.

Окремо відрізняються Чернівці — єдине серед проаналізованих міст, де пропозиція зросла в обох сегментах: на 5% на вторинному ринку та на 10% у довгостроковій оренді.

В Одесі обидва сегменти за рік змінилися мінімально: кількість однокімнатних квартир на продаж скоротилася на 2%, а в довгостроковій оренді — на 3%.