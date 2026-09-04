Попит на комерційні авто в Україні скоротився після липневого зростання

У серпні український ринок нових комерційних автомобілів — вантажних і спеціальних — поповнився 1050 машинами. Про це повідомляє «Укравтопром».

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Як змінився обсяг продажів

Порівняно з липнем обсяг продажів скоротився на 20%. Водночас у річному вимірі ситуація залишається позитивною: у серпні попит на нові комерційні автомобілі був на 12% вищим, ніж за аналогічний місяць минулого року.

Загалом від початку 2026 року український автопарк отримав 8626 нових вантажних і спеціальних автомобілів. Це на 14% більше, ніж за січень-серпень минулого року.

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Таким чином, попри помітне серпневе зниження продажів, за підсумками восьми місяців ринок нових комерційних автомобілів в Україні продовжує демонструвати зростання.