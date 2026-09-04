Portmone стала еквайром та отримала статус платіжної установи

ТОВ «ФК МБК», що надає послуги під ТМ Portmone.com, було пройдено авторизацію Національного банку України на надання фінансових платіжних послуг та набуто статус платіжної установи.

Попередню ліцензію на діяльність фінансової компанії відкликано.

Відповідно до рішення Правління Національного банку України № 287-рш, Portmone отримала право надавати платіжні послуги з переказу коштів без відкриття рахунку та еквайрингу платіжних інструментів. Інформацію про компанію та перелік авторизованих послуг уже внесено до Реєстру платіжної інфраструктури НБУ.

У Portmone зазначають, що новий статус створює основу для подальшого вдосконалення наявних платіжних рішень і розвитку нових сценаріїв для українського бізнесу. Водночас йдеться про поступовий розвиток відповідно до стратегії компанії, потреб ринку та регуляторних вимог, а не про миттєвий запуск нових продуктів.

Що нова роль означає для Portmone та які можливості відкриває для подальшого розвитку платіжних рішень — читайте в повній новині компанії.