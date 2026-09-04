В Україні запустять «Мапу енергонезалежності»: навіщо вона потрібна

До початку опалювального сезону в Україні планують запустити інтерактивну «Мапу енергонезалежності», яка допоможе мешканцям оцінити, наскільки конкретний будинок готовий до відключень електроенергії та можливих аварій. Проєкт створюють Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту України та громадська організація «ЛУН Місто ».

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Що показуватиме карта

На платформі можна буде перевірити, чи має житловий будинок резервні джерела живлення — зокрема генератор, інвертор або інше обладнання для автономної роботи.

Водночас детальну технічну інформацію публікувати не планують. З міркувань безпеки користувачі бачитимуть лише загальні дані про наявність обладнання.

Інформацію про конкретний будинок зможуть коригувати або частково приховувати уповноважені представники ОСББ чи ЖЕК.

Навіщо потрібна «Мапа енергонезалежності»

Головна мета проєкту — дати людям можливість заздалегідь оцінити готовність свого будинку до зими та тривалих відключень електроенергії.

Карта буде корисною не лише власникам квартир. Її зможуть використовувати:

мешканці — щоб перевірити, чи має їхній будинок резервне живлення;

орендарі — щоб оцінити автономність житла перед орендою;

покупці квартир — як додатковий критерій під час вибору нерухомості;

ОСББ та управителі — щоб показати, яке обладнання вже встановлено та наскільки будинок підготовлений до можливих перебоїв з електропостачанням.

Таким чином, карта має зробити енергетичну автономність будинку одним із прозорих параметрів при виборі житла.

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Карта допоможе встановлювати нове обладнання

На платформі планують розміщувати інформацію про державні та місцеві програми підтримки енергоефективності.

ОСББ та управителі зможуть дізнаватися про доступні компенсації та гранти, які можна використати для придбання і встановлення енергоефективного та резервного обладнання.

Після запуску розробники планують розширювати функціонал карти, залучати ОСББ та управителів до перевірки даних і поступово поширювати проєкт на інші великі міста України.

Фактично «Мапа енергонезалежності» має стати цифровим довідником готовності житлового фонду до зими та енергетичних криз — без розкриття чутливої інформації про конкретне обладнання.