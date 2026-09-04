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4 вересня 2026, 9:22

Кабмін схвалив законопроєкти, необхідні для виконання зобов’язань перед ЄС і МВФ

Кабінет Міністрів України схвалив і направив до Верховної Ради чотири законопроєкти, необхідні для виконання зобов'язань перед Європейським Союзом і Міжнародним валютним фондом. Про це заяву прем'єр-міністра Сергія Корецького.

Кабінет Міністрів України схвалив і направив до Верховної Ради чотири законопроєкти, необхідні для виконання зобов'язань перед Європейським Союзом і Міжнародним валютним фондом.

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Ухвалення цих документів є умовою для отримання третього траншу макрофінансової допомоги в обсязі 1,45 млрд євро, а також залучення коштів на покриття дефіциту бюджету й фінансування оборони.

Від спільної результативної роботи парламенту та Кабміну залежить надходження до бюджету значної частини з 29,5 млрд доларів від міжнародних партнерів. Ці ресурси спрямують на забезпечення фінансової стійкості держави та оборонні потреби.

Які зміни передбачають урядові ініціативи

Запропонований пакет рішень охоплює регулювання податків, ринків капіталу та процедури антикорупційного судочинства:

  • Спрощення адміністрування ПДВ для ФОП: полегшення податкових процедур для малого бізнесу, а також підвищення порогу для позапланових перевірок щодо бюджетного відшкодування та від'ємного значення податку — зі 100 тис. до 1 млн грн;
  • Міжнародні стандарти трансфертного ціноутворення: узгодження національних правил із вимогами та стандартами ОЕСР і Європейського Союзу;
  • Холдинг для ринків капіталу: об'єднання ключових профільних інституцій у холдингову структуру із залученням міжнародного стратегічного інвестора на відкритому конкурсі;

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  • Підвищення ефективності роботи ВАКС: запровадження одноосібного розгляду цивільних справ про стягнення необґрунтованих активів у дохід держави, а також адміністративних справ щодо застосування санкцій.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
Svyrydenkoa
Svyrydenkoa
4 вересня 2026, 14:19
#
Правильно — підняти податки і тарифи для бізнесу, завдяки цьому повісити нові кредити на людей. І ці кредити спалити на підтримці курсу гривні - і далі по колу — взяти нові кредити для покриття старих. Маховик піраміди розкручується все швидше.
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