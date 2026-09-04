Київрада підтримала нові тарифи на воду: ціна може зрости вдвічі

Київська міська рада підтримала підвищення тарифу на водопостачання та водовідведення до 63,79 грн за 1 куб. м. За відповідне рішення проголосували 74 депутати, пише «Суспільне» з посиланням на засідання міської ради.
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Підвищення тарифу
Мер Києва Віталій Кличко пояснив необхідність перегляду тарифу подорожчанням електроенергії, пального та реагентів. За його словами, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, рекомендувала підвищити тариф ще у 2024 році.
«Галузь водопостачання опинилася фактично на межі виживання. Запроваджувати економічно обґрунтовані тарифи для населення ми не будемо. Але тариф на воду — в той час, коли зросли тарифи на електроенергію, ціни на пальне, на реагенти — не може залишатися на колишньому рівні», — заявив Кличко.
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Заступник мера Петро Пантелєєв зазначив, що встановлення нового тарифу має запобігти його значно більшому зростанню в майбутньому. За його словами, НКРЕКП раніше рекомендувала тариф близько 90 грн за кубометр.
«Якщо рішення не підтримати, юридичним наслідком може стати необхідність підвищення тарифу до економічно обґрунтованого рівня — близько 90 гривень за кубометр», — сказав Пантелєєв.
Він також наголосив на необхідності додаткового фінансування підприємства напередодні опалювального сезону. За словами посадовця, працівники водоканалу отримують одні з найнижчих зарплат серед аналогічних комунальних підприємств.
Який тариф на сьогодні
Наразі тариф на водопостачання та водовідведення у Києві становить 30,38 грн за кубометр з ПДВ. Водопостачання коштує 16,16 грн, а водовідведення — 14,22 грн за кубометр.
Коментарі - 8
І ось за таку воду треба платити по 90 грн за куб? Це просто якийсь сюр.
А кто эти «народные» избранники —
«Європейська Солідарність» — 30 депутатів
«УДАР Віталій Кличка» — 29 депутатів
«Єдність Олександра Омельченка» — 14 депутатів
ВО «Батьківщина» — 12 депутатів
«Слуга народу» — 11−12 депутатів
«Голос» — 8 депутатів
Всего — 120 ШТУК!!!
.оце потужно! оце здобули!
При Порошенко електрика 0,90 грн за 1 кВт·год
При Зеленському 4,32 грн/кВт·год
і хто ж це у нас обкрадає народ. Хе-хе! Рублік в карманчіке
Верховна Рада Хе-Хе !
А кто эти «народные» избранники
Фракція «Слуга народу» — 229 депутатів.
Депутатська група «Платформа за життя та мир» — 21 депутат.
Фракція «Європейська солідарність» — 26 депутатів.
Депутатська група «Довіра» — 19 депутатів.
Фракція партії «Голос» — 19 депутатів.
Фракція «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина»
цены на эл энергию 2014 (январь) год — 36 копеек за 1 квт (более 150 квт)
2018 год (июль) — 168 копеек за квт (более 150 квт)
.кажется цена увеличилась в пять раз, или нет?