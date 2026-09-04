Київрада підтримала нові тарифи на воду: ціна може зрости вдвічі

Київська міська рада підтримала підвищення тарифу на водопостачання та водовідведення до 63,79 грн за 1 куб. м. За відповідне рішення проголосували 74 депутати, пише « Суспільне » з посиланням на засідання міської ради.

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Підвищення тарифу

Мер Києва Віталій Кличко пояснив необхідність перегляду тарифу подорожчанням електроенергії, пального та реагентів. За його словами, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, рекомендувала підвищити тариф ще у 2024 році.

«Галузь водопостачання опинилася фактично на межі виживання. Запроваджувати економічно обґрунтовані тарифи для населення ми не будемо. Але тариф на воду — в той час, коли зросли тарифи на електроенергію, ціни на пальне, на реагенти — не може залишатися на колишньому рівні», — заявив Кличко.

Читайте також: Тариф на воду в Києві може вирости втричі: «Київводоканал» подав розрахунки (оновлено)

Заступник мера Петро Пантелєєв зазначив, що встановлення нового тарифу має запобігти його значно більшому зростанню в майбутньому. За його словами, НКРЕКП раніше рекомендувала тариф близько 90 грн за кубометр.

«Якщо рішення не підтримати, юридичним наслідком може стати необхідність підвищення тарифу до економічно обґрунтованого рівня — близько 90 гривень за кубометр», — сказав Пантелєєв.

Він також наголосив на необхідності додаткового фінансування підприємства напередодні опалювального сезону. За словами посадовця, працівники водоканалу отримують одні з найнижчих зарплат серед аналогічних комунальних підприємств.

Який тариф на сьогодні

Наразі тариф на водопостачання та водовідведення у Києві становить 30,38 грн за кубометр з ПДВ. Водопостачання коштує 16,16 грн, а водовідведення — 14,22 грн за кубометр.