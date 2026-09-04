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4 вересня 2026, 8:46

Київрада підтримала нові тарифи на воду: ціна може зрости вдвічі

Київська міська рада підтримала підвищення тарифу на водопостачання та водовідведення до 63,79 грн за 1 куб. м. За відповідне рішення проголосували 74 депутати, пише «Суспільне» з посиланням на засідання міської ради.

Київська міська рада підтримала підвищення тарифу на водопостачання та водовідведення до 63,79 грн за 1 куб.

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Підвищення тарифу

Мер Києва Віталій Кличко пояснив необхідність перегляду тарифу подорожчанням електроенергії, пального та реагентів. За його словами, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, рекомендувала підвищити тариф ще у 2024 році.

«Галузь водопостачання опинилася фактично на межі виживання. Запроваджувати економічно обґрунтовані тарифи для населення ми не будемо. Але тариф на воду — в той час, коли зросли тарифи на електроенергію, ціни на пальне, на реагенти — не може залишатися на колишньому рівні», — заявив Кличко.

Читайте також: Тариф на воду в Києві може вирости втричі: «Київводоканал» подав розрахунки (оновлено)

Заступник мера Петро Пантелєєв зазначив, що встановлення нового тарифу має запобігти його значно більшому зростанню в майбутньому. За його словами, НКРЕКП раніше рекомендувала тариф близько 90 грн за кубометр.

«Якщо рішення не підтримати, юридичним наслідком може стати необхідність підвищення тарифу до економічно обґрунтованого рівня — близько 90 гривень за кубометр», — сказав Пантелєєв.

Він також наголосив на необхідності додаткового фінансування підприємства напередодні опалювального сезону. За словами посадовця, працівники водоканалу отримують одні з найнижчих зарплат серед аналогічних комунальних підприємств.

Який тариф на сьогодні

Наразі тариф на водопостачання та водовідведення у Києві становить 30,38 грн за кубометр з ПДВ. Водопостачання коштує 16,16 грн, а водовідведення — 14,22 грн за кубометр.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 8

+
+59
Strain
Strain
4 вересня 2026, 9:09
#
У Дніпрі тарифи вже підняли. Вода з крану як текла з піском і вонюча так і продовжує текти. Все місто купує воду у водоматах чи користується осмосом/доставкою.
І ось за таку воду треба платити по 90 грн за куб? Це просто якийсь сюр.
+
0
Svyrydenkoa
Svyrydenkoa
4 вересня 2026, 14:22
#
Що не подобається, це євровибір же!
+
+68
Dmitry V.G.
Dmitry V.G.
4 вересня 2026, 9:27
#
Предполагаю, к 1 января 2027 поднимут почти все коммунальные тарифы и свалят всё на требования МВФ.
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
4 вересня 2026, 10:38
#
Хе -Хе!!!
А кто эти «народные» избранники —

«Європейська Солідарність» — 30 депутатів
«УДАР Віталій Кличка» — 29 депутатів
«Єдність Олександра Омельченка» — 14 депутатів
ВО «Батьківщина» — 12 депутатів
«Слуга народу» — 11−12 депутатів
«Голос» — 8 депутатів
Всего — 120 ШТУК!!!

.оце потужно! оце здобули!
+
0
dima damage
dima damage
4 вересня 2026, 12:08
#
Цікава логіка! а давайте спробуємо по-іншому!)

При Порошенко електрика 0,90 грн за 1 кВт·год

При Зеленському 4,32 грн/кВт·год

і хто ж це у нас обкрадає народ. Хе-хе! Рублік в карманчіке

Верховна Рада Хе-Хе !
А кто эти «народные» избранники

Фракція «Слуга народу» — 229 депутатів.
Депутатська група «Платформа за життя та мир» — 21 депутат.
Фракція «Європейська солідарність» — 26 депутатів.
Депутатська група «Довіра» — 19 депутатів.
Фракція партії «Голос» — 19 депутатів.
Фракція «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина»
+
+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
4 вересня 2026, 13:20
#
Самому не смешно писать «маячню»?
цены на эл энергию 2014 (январь) год — 36 копеек за 1 квт (более 150 квт)
2018 год (июль) — 168 копеек за квт (более 150 квт)

.кажется цена увеличилась в пять раз, или нет?
+
0
dima damage
dima damage
4 вересня 2026, 14:13
#
Так чому не вернули тариф до 32 копійок? Бо зараз замість ротердам+ у нас діє вова+ ?
+
0
Svyrydenkoa
Svyrydenkoa
4 вересня 2026, 14:21
#
Що це за нові євроботи — кастрюлик і бандерик — сперечаються хто д-рніший?)
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