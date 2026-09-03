Після закриття міжбанку у четвер, 3 вересня, курс долара втратив 6 копійок у купівлі та у продажу, євро додало 1 копійку у купівлі та не змінилося у продажу.
3 вересня 2026, 17:54
Гривня відіграла 6 копійок у долара на міжбанку
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Валютний ринок
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Відкриття 3 вересня
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Закриття 3 вересня
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Зміни
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44,67/44,70
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44,61/44,64
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6/6
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51,85/51,00
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51,86/51,88
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1/0
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,44−44,93 грн. Євро купують за 51,52 грн, а продають за 52,16 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,81−44,91, євро — 51,89−52,10 грн.
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Джерело: Мінфін
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