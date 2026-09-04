У п'ятницю, 4 вересня, середній курс долара додав 4 копійки в купівлі та 1 копійку у продажу. Євро додало 6 копійок у купівлі та 8 копійок у продажу.
4 вересня 2026, 10:39
Курс валют 4 вересня: долар і євро знову подорожчали
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Валютний ринок
Наготівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,48−44,94 грн. Євро купують за 51,58 грн, а продають за 52,24 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,75−44,85, євро — 51,95−52,15 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 44,61/44,64 грн/$. Торги євро проходять на рівні 51,88/51,90 грн/євро.
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Джерело: Мінфін
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