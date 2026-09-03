У «Дії» стала доступна послуга онлайн-розірвання шлюбу

3 вересня в застосунку «Дія» стала доступна послуга розірвання шлюбу онлайн. Після бета-тестування вона тепер доступна для всіх українців. Про це повідомили в Міністерстві юстиції.

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Як скористатися

Послуга в застосунку «Дія» доступна для подружжя, якщо обоє є громадянами України, досягли 18 років і відповідають таким вимогам:

взаємна згода обох із подружжя на розірвання шлюбу;

відсутність спільних неповнолітніх дітей;

наявність верифікованого реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП) та «Дія.Підпис» у кожного із подружжя;

наявність ID-картки або біометричного закордонного паспорта;

наявність запису про шлюб у Державному реєстрі актів цивільного стану (ДРАЦС).

У Мін'юсті нагадали, що якщо подружжя має спільних неповнолітніх дітей або один із подружжя не погоджується на розірвання шлюбу, скористатися цією онлайн-послугою неможливо. У таких випадках шлюб, як правило, розривається в судовому порядку, а виняток становлять передбачені законом випадки.

Як відбувається розлучення

Раніше процедура розірвання шлюбу передбачала особисті звернення до відділу ДРАЦС: для подання спільної заяви, а після спливу місячного строку — для державної реєстрації розірвання шлюбу.

Відтепер основні етапи можна пройти онлайн у «Дії»:

формування заяви: один із партнерів подає заяву через застосунок «Дія» та обирає зручні дату й час відеоконференції з реєстратором (не раніше, ніж через місяць і два дні від дати подачі);

підтвердження та підписання: інший із подружжя отримує сповіщення і протягом 12 годин підтверджує необхідні відомості та підписує заяву за допомогою «Дія.Підпису»;

перевірка заяви: відомості про обох партнерів перевіряються в державних реєстрах;

відеоконференція: у визначені дату й час подружжя долучається до відеоконференції з працівником відділу ДРАЦС, під час якої партнери підтверджують свій намір і засвідчують його «Дія.Підписом»;

отримання результату: електронне відображення актового запису про розірвання шлюбу формується в «Дії» в кожного з подружжя протягом 24 годин після відеоконференції. Паперові свідоцтва про розірвання шлюбу надсилаються «Укрпоштою» кожному з подружжя на зазначену в заяві адресу.

У Мін'юсті наголосили, що процедура відповідає вимогам законодавства.