Національний банк України встановив офіційний курс валют на п’ятницю, 4 вересня. Долар офіційно подорожчав на 12 копійок, євро — на 29 копійок. Про це свідчать дані на сайті НБУ.
3 вересня 2026, 17:31
Офіційний курс: НБУ підвищив долар на 12 копійок, євро — на 29 копійок
► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Офіційний курс валют
Офіційні курси валют на 4 вересня становитимуть:
- 1 долар США — 44,72 грн;
- 1 євро — 51,93 грн.
Для порівняння, станом на 3 вересня офіційний курс долара становив 44,60 грн, а євро — 51,64 грн.
Що змінилося
Порівняно з попереднім банківським днем гривня послабилася до обох валют.
Долар зріс із 44,60 грн до 44,72 грн, а євро — з 51,64 грн до 51,93 грн.
Таким чином, офіційний курс євро наблизився до позначки 52 грн, а долар продовжив рух угору.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 12 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі