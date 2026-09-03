У четвер, 3 вересня, середній курс долара додав 8 копійок в купівлі та 7 копійок у продажу. Євро додало 8 копійок у купівлі та 9 копійок у продажу.
3 вересня 2026, 10:41
Курс валют 3 вересня: долар наближається до 45 грн
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Валютний ринок
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,45−44,92 грн. Євро купують за 51,47 грн, а продають за 52,10 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,75−44,85, євро — 51,86−52,05 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 44,67/44,70 грн/$. Торги євро проходять на рівні 51,85/51,88 грн/євро.
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Джерело: Мінфін
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