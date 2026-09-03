У серпні автомобілі з традиційними двигунами — бензиновими та дизельними — зайняли майже 57% ринку нових легковиків в Україні. Рік тому їхня сукупна частка становила близько 49%. Про це повідомляє «Укравтопром».
В Україні частка електромобілів на ринку нових авто скоротилася більш ніж удвічі
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Які авто користуються попитом
Найбільшим попитом серед покупців нових автомобілів користувалися бензинові моделі. У серпні на них припало 39,1% продажів проти 32,3% за аналогічний місяць 2025 року.
Ще помітніше за рік зріс сегмент гібридів — з 23,4% до 32,9%. Частка дизельних автомобілів також збільшилася, хоча й не так суттєво: з 16,2% до 17,5%.
Водночас електромобілі продемонстрували протилежну тенденцію. Їхня частка в продажах нових авто скоротилася з 27,9% у серпні 2025 року до 10,2% цього року.
Автомобілі з газобалонним обладнанням, як і торік, сформували менше 1% продажів нових легковиків.
Які моделі стали лідерами
За підсумками серпня найпопулярнішими моделями у своїх силових сегментах стали:
- бензинові авто — SKODA Octavia;
- гібриди — TOYOTA RAV-4;
- дизельні авто — RENAULT Duster;
- електромобілі — BYD Sea Lion 06;
- автомобілі з ГБО — HYUNDAI Tucson.
Структура продажів свідчить про помітну зміну попиту на українському авторинку: покупці стали частіше обирати бензинові та гібридні моделі, тоді як частка електромобілів за рік скоротилася більш ніж удвічі.
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