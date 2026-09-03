В Україні частка електромобілів на ринку нових авто скоротилася більш ніж удвічі

У серпні автомобілі з традиційними двигунами — бензиновими та дизельними — зайняли майже 57% ринку нових легковиків в Україні. Рік тому їхня сукупна частка становила близько 49%. Про це повідомляє «Укравтопром».

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Які авто користуються попитом

Найбільшим попитом серед покупців нових автомобілів користувалися бензинові моделі. У серпні на них припало 39,1% продажів проти 32,3% за аналогічний місяць 2025 року.

Ще помітніше за рік зріс сегмент гібридів — з 23,4% до 32,9%. Частка дизельних автомобілів також збільшилася, хоча й не так суттєво: з 16,2% до 17,5%.

Водночас електромобілі продемонстрували протилежну тенденцію. Їхня частка в продажах нових авто скоротилася з 27,9% у серпні 2025 року до 10,2% цього року.

Автомобілі з газобалонним обладнанням, як і торік, сформували менше 1% продажів нових легковиків.

Які моделі стали лідерами

За підсумками серпня найпопулярнішими моделями у своїх силових сегментах стали:

бензинові авто — SKODA Octavia;

гібриди — TOYOTA RAV-4;

дизельні авто — RENAULT Duster;

електромобілі — BYD Sea Lion 06;

автомобілі з ГБО — HYUNDAI Tucson.

Структура продажів свідчить про помітну зміну попиту на українському авторинку: покупці стали частіше обирати бензинові та гібридні моделі, тоді як частка електромобілів за рік скоротилася більш ніж удвічі.