Вчителям змінять погодинну оплату з 2027 року: що вирішив Кабмін

Кабінет міністрів запровадив нові ставки погодинної оплати праці педагогів за проведення навчальних занять з 1 січня 2027 року. Про це йдеться у постанові № 1078 від 31 серпня.

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Погодинна оплата

Уряд затвердив ставки погодинної оплати праці за проведення навчальних занять, а також унормував, що вони застосовуються з 1 січня 2027 року.

До 1 січня 2027 року під час визначення розмірів погодинної оплати праці педагогічних і науково-педагогічних працівників за проведення навчальних занять у закладах та установах освіти будуть застосовуватися ставки погодинної оплати праці працівників усіх галузей економіки за проведення навчальних занять.

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Зазначається, що ставки погодинної оплати з 1 січня 2027 року розраховуються у відсотках до базової величини 28 885 грн.

Нагадаємо

Як писав раніше «Мінфін», в Україні з 1 вересня зарплати педагогічних та науково-педагогічних працівників зростуть на 20%. Одночасно з 1 вересня змінюється сама система оплати праці освітян.

Від Єдиної тарифної сітки відмовляються. Натомість запроваджується підхід, за яким оклад залежатиме від посади та базової величини.

Наразі така базова величина становить середню зарплату по економіці в Україні.