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3 вересня 2026, 8:00

Знижка може стати доходом: коли покупцю доведеться сплатити податки

Не кожна знижка означає лише економію: в окремих випадках її можуть визнати доходом покупця та оподаткувати. Усе залежить від того, чи діє пропозиція для всіх клієнтів на однакових умовах, чи її надали персонально конкретній людині. В Податковій розповіли, коли зі знижки потрібно сплатити ПДФО та військовий збір і хто має перерахувати ці податки до бюджету.

Не кожна знижка означає лише економію: в окремих випадках її можуть визнати доходом покупця та оподаткувати.

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Головне правило

Якщо магазин або компанія встановили знижку для всіх покупців або для певного кола клієнтів на однакових умовах, така знижка не вважається доходом людини і не оподатковується.

Наприклад, це можуть бути: сезонний розпродаж, акція «-20 % на весь товар», або знижка, яка доступна всім власникам дисконтної картки чи інша публічна пропозиція, якою може скористатися будь-який покупець за визначених умов.

Інша ситуація, коли знижку надали персонально конкретній людині.

Якщо товар продають фізичній особі дешевше його звичайної вартості і така знижка має індивідуальний характер, сума знижки вважається додатковим благом та включається до оподатковуваного доходу людини.

Такий дохід оподатковується:

  • ПДФО — 18 %;
  • військовим збором — 5 %.

Тобто оподатковується не вся вартість придбаного товару, а саме сума персональної знижки.

Наприклад: магазин проводить акцію: товар, який раніше коштував 10 тис. грн, продає його тепер всім покупцям за 8 тис. грн. Така знижка не оподатковується. А якщо ж ціну до 8 тис. грн знизили персонально лише для конкретного покупця, різниця у 2 тис. грн є його додатковим благом і підлягає оподаткуванню.

Отже, орієнтир простий: загальна знижка для покупців — це не дохід, а персональна знижка конкретній людині — оподатковуваний дохід.

Чи потрібно покупцеві сплачувати чи декларувати?

Якщо персональну знижку надає юридична особа, вона як податковий агент нараховує, утримує та перераховує до бюджету належні податки. Покупцеві самостійно сплачувати їх та подавати річну декларацію лише через отримання такої знижки не потрібно.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
vPrirech
vPrirech
3 вересня 2026, 9:37
#
А якщо для всіх хто підпадає під умови, і тільки я один підпав ?
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