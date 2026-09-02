Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 3 вересня. Долар офіційно подорожчав на 15 копійок, євро — на 11 копійок. Про це свідчать дані на сайті НБУ.
2 вересня 2026, 16:28
Долар та євро знову подорожчали: Нацбанк встановив курс на 3 вересня
► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Офіційний курс валют
Офіційні курси валют на 3 вересня становитимуть:
-
1 долар США — 44,60 грн;
- 1 євро — 51,64 грн.
Для порівняння, станом на 2 вересня офіційний курс долара становив 44,45 грн, а євро — 51,53 грн.
Що змінилося
Порівняно з попереднім банківським днем гривня послабилася до обох валют. Долар зріс із 44,45 грн до 44,60 грн, а євро — з 51,53 грн до 51,64 грн.
Таким чином, після попереднього зниження офіційні курси долара та євро знову пішли вгору.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 10 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі