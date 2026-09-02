Долар та євро знову подорожчали: Нацбанк встановив курс на 3 вересня

Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 3 вересня. Долар офіційно подорожчав на 15 копійок, євро — на 11 копійок. Про це свідчать дані на сайті НБУ.

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Офіційний курс валют

Офіційні курси валют на 3 вересня становитимуть:

1 долар США — 44,60 грн ;

1 євро — 51,64 грн.

Для порівняння, станом на 2 вересня офіційний курс долара становив 44,45 грн, а євро — 51,53 грн.

Що змінилося

Порівняно з попереднім банківським днем гривня послабилася до обох валют. Долар зріс із 44,45 грн до 44,60 грн, а євро — з 51,53 грн до 51,64 грн.

Таким чином, після попереднього зниження офіційні курси долара та євро знову пішли вгору.