Біткоїн різко зріс, але чи означає це початок нового великого ралі? Одразу декілька факторів можуть завадити BTC продовжити зростання без корекції.
2 вересня 2026, 16:15
Що буде з біткоїном у вересні? Ключові рівні для купівлі та ризики (видео)
У новому випуску трейдер та фінансовий аналітик Євген Халепа розбирає перспективи біткоїна на вересень через глобальну ліквідність, макроекономіку, апетит інвесторів до ризику, сезонність та монетарну політику провідних центральних банків.
- Що може зламати цей сценарій?
- Як рішення ФРС та інших центробанків впливають на крипторинок?
- Чи вистачить біткоїну ліквідності для нового ралі?
- І де експерт розглядає можливість накопичення позиції?
Дивіться повний аналіз у випуску.
Джерело: Мінфін
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