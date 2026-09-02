Що буде з біткоїном у вересні? Ключові рівні для купівлі та ризики (видео)

Біткоїн різко зріс, але чи означає це початок нового великого ралі? Одразу декілька факторів можуть завадити BTC продовжити зростання без корекції.

У новому випуску трейдер та фінансовий аналітик Євген Халепа розбирає перспективи біткоїна на вересень через глобальну ліквідність, макроекономіку, апетит інвесторів до ризику, сезонність та монетарну політику провідних центральних банків.

Що може зламати цей сценарій?

Як рішення ФРС та інших центробанків впливають на крипторинок?

Чи вистачить біткоїну ліквідності для нового ралі?

І де експерт розглядає можливість накопичення позиції?

Дивіться повний аналіз у випуску.