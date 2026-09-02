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2 вересня 2026, 14:55

Про інновації в кредитуванні, зміни для ритейлу і не тільки: якими будуть теми FinRetail 2026

FinRetail — щорічна конференція про розвиток fintech бізнесу, ШІ інновації, ритейл та фінансового сектору. Івент пройде в Києві 16 вересня в офлайн-форматі.

FinRetail — щорічна конференція про розвиток fintech бізнесу, ШІ інновації, ритейл та фінансового сектору.

Через безпекову ситуацію в столиці захід буде проводитися в укритті. Адресу локації всі учасники отримають у листі з квитком. Щоб долучитися, потрібно заповнити заявку на участь на сайті івенту. Зараз квитки доступні за найбільш вигідними цінами, але вже з 8 вересня подорожчають.

Про що буде FinRetail 2026?

Вже традиційно FinRetail — це ключовий івент року на перетині фінансів, ритейлу та технологій. Спікери готуються розповісти про те, як працює успішний бізнес сьогодні та яку роль в цьому відіграє якісне партнерство з банками.

Так, однією з тем заходу стане «Закупівлі, документи, кредитування в одному кабінеті: як „Епіцентр“ розбудовує цифрову платформу для бізнес-клієнтів». Розкриє її Богдан Погорілий, Product Owner «Епіцентр Бізнес».

Ще одна тема — «Економіка платежу: як фінтех може стати драйвером зростання бізнесу». Спікером виступить Олексій Миропольський, Deputy CEO NovaPay.

Окрім соло-виступів на заході будуть також і дискусії, в яких братимуть участь відразу декілька учасників. Вони обговорять виизначені теми, а також презентують власну точку зору та поділяться досвідом і практичними порадами.

Наразі затверджені дві теми дискусій на FinRetail 2026:

1. Картка чи Pay by Bank: чи стане оплата дешевшою для ритейлу. Модератор: Олександр Карпов, директор Асоціації ЄМА та засновника Open API Group

2. Кредит без переходу в банк: хто профінансує покупку всередині checkout. Модератор: Олексій Козирев, фінансовий експерт порталу Minfin.

Ознайомитися з повною програмою конференції та дізнатися, які спікери долучаться до івенту, можна на сайті FinRetail 2026.

FinRetail 2026 — це не лише нагода підсилити знання для просування бізнесу та послуг в умовах цифрової конкуренції, але і завести корисні знайомства для майбутніх партнерств.

Партнери івенту

Захід організовується та буде проведений за підтримки партнерів: «Твоя позика» — українська фінтех-компанія, що масштабується у сфері онлайн-кредитування; Platon — сервіс для прийому онлайн-платежів; Moneyveo — сервіс миттєвих онлайн-кредитів.

Організаторами FinRetail традиційно виступають фінансові портали «Мінфін» та Finance.ua.

Не пропустіть FinRetail 2026 та реєструйтеся просто зараз!

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Джерело: Мінфін
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