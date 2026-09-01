Агроекспорт України за 27 днів серпня скоротився майже вдвічі

Україна впродовж 1−27 серпня експортувала 1,726 млн тонн агропродукції. Це на 47,5% менше, ніж за аналогічні 27 днів липня, коли експорт становив 3,287 млн тонн, повідомила брокерська компанія Spike Brokers у щотижневому огляді ринку.

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У грошах падіння було меншим

У грошовому вимірі скорочення агроекспорту було менш різким — 25,6%. Експорт товарів груп 01−24 УКТ ЗЕД за 27 днів серпня становив $1,060 млрд проти $1,424 млрд у липні.

Водночас умовна вартість однієї тонни експортного кошика зросла приблизно з $433 до $614. У Spike Brokers пояснюють це насамперед зміною товарної структури експорту.

Найбільше просіли зернові

Основне скорочення фізичних обсягів припало на зернові культури.

Сукупний експорт пшениці, кукурудзи та ячменю знизився на 69,5% — до 740 тис. тонн.

Зокрема, у серпні Україна експортувала:

486,6 тис. тонн пшениці — на 49,8% менше, ніж у липні;

190,7 тис. тонн кукурудзи — на 84,3% менше;

62,6 тис. тонн ячменю — на 74,5% менше.

Частка цих трьох культур у загальному агроекспорті скоротилася з 73,9% до 42,9%.

Ріпак різко наростив експорт

Водночас у серпні різко зріс експорт ріпаку на тлі початку сезонних відвантажень.

За 1−27 серпня його реалізація за кордон сягнула 255,2 тис. тонн проти 11,8 тис. тонн за аналогічний період липня.

Частка ріпаку в загальному експорті зросла з 0,4% до 14,8%. Експорт ріпакової олії збільшився більш ніж у 4,5 раза — до 69,4 тис. тонн.

Що відбувалося з продуктами переробки

Сегмент продуктів переробки скоротився значно менше, ніж зерновий.

Експорт трьох основних рослинних олій — соняшникової, ріпакової та соєвої — становив 234 тис. тонн. Це на 16,7% менше, ніж за аналогічний період липня.

Експорт соняшникової та соєвої макухи знизився до 153,8 тис. тонн, або на 6,4%. Водночас експорт соняшникової олії впав на 42,5% — до 131,3 тис. тонн.

Натомість відвантаження соняшникового шроту зросли на 28% — до 83,1 тис. тонн.

Куди Україна найбільше експортувала агропродукцію

У серпні змінилася і географія експорту.

Найбільшими напрямками за фізичним обсягом стали:

Німеччина — 195,7 тис. тонн;

Італія — 159,7 тис. тонн;

Польща — 151,9 тис. тонн;

Нідерланди — 147,2 тис. тонн;

Іспанія — 125,3 тис. тонн.

Експорт до Туреччини скоротився на 79% — до 114 тис. тонн проти 544,8 тис. тонн у липні.

Натомість Німеччина збільшила імпорт з України приблизно вчетверо, значною мірою за рахунок ріпаку.

Як змінилася логістика

Автомобільним транспортом за 1−27 серпня через пункти пропуску було вивезено 279,3 тис. тонн агропродукції. Це на 11,3% більше, ніж за аналогічний період липня.

Водночас залізничні перевезення зернових вантажів станом на 26 серпня скоротилися на 42,4% проти липня — до 951 тис. тонн.

Порівняно із серпнем 2025 року падіння становило 57%. Середньодобове навантаження становило 37,6 тис. тонн.

Напрямок портів просів найсильніше

Залізничне перевезення зерна в напрямку портових станцій, включно із внутрішнім підвозом до Ізмаїла, у серпні скоротилося на 81,8% — до 230,6 тис. тонн проти 1,265 млн тонн у липні.

У напрямку портів Великої Одеси перевезено лише 55,7 тис. тонн зерна. Це на 95,5% менше, ніж у липні.

Зокрема, до станції Чорноморськ-Порт-Експорт перевезено 31,6 тис. тонн зерна, до Одеса-Порт — 17,2 тис. тонн, до Чорноморської для ТІС — 6,6 тис. тонн.

Що це означає

Серпневе падіння агроекспорту насамперед пов’язане з різким скороченням зернових відвантажень і проблемами портової логістики.

Водночас структура експорту змістилася в бік дорожчих позицій, зокрема ріпаку та продуктів переробки. Саме тому в грошовому вимірі падіння було менш різким, ніж у фізичних обсягах.