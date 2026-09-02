У серпні 2026 року в Україні було реалізовано близько 5 тис. нових легкових автомобілів. Найпопулярнішою моделлю місяця стала Toyota RAV-4. Про це повідомляє Укравтопром.
2 вересня 2026, 13:37
Названо найпопулярніші нові авто серпня: які моделі купували українці
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Які моделі купували найчастіше
- У серпні українці придбали 445 нових Toyota RAV-4.
- Друге місце посів Renault Duster із результатом 298 авто.
- Третім у рейтингу став Skoda Octavia — 227 проданих автомобілів.
Топ-10 нових авто серпня
До десятки найпопулярніших моделей місяця увійшли:
- Toyota RAV-4 — 445 од.;
- Renault Duster — 298 од.;
- Skoda Octavia — 227 од.;
- Hyundai Tucson — 204 од.;
- Skoda Kodiaq — 180 од.;
- Toyota Camry — 180 од.;
- Toyota LC Prado — 154 од.;
- Toyota Yaris Cross — 154 од.;
- BYD Sea Lion 06 — 132 од.;
- Mazda CX-5 — 120 од.
Джерело: Мінфін
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