«Укрпошта» встановила понад 500 поштоматів і готує нові вуличні

«Укрпошта» завершила черговий етап розширення мережі внутрішніх поштоматів. Наразі 506 таких пристроїв встановлено у всіх регіонах України, за винятком Херсона. Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

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«Тепер наші жовті внутрішні поштомати можна побачити в УСІХ (крім поки що Херсона) регіонах України в найбільш завантажених відділеннях», — написав він у Telegram.

За словами Смілянського, послуга виявилася популярною як серед клієнтів, так і серед працівників «Укрпошти». Тому компанія вже закуповує додаткове обладнання і планує продовжувати встановлення.

За користування поштоматом не потрібно доплачувати

Внутрішні поштомати розташовані безпосередньо у відділеннях «Укрпошти». Клієнти можуть отримувати через них усі вже оплачені посилки без додаткової плати за використання комірки.

Компанія також продовжує запуск вуличних поштоматів.

«Вони теж уже в процесі, і згодом ви почнете бачити багато з них», — зазначив Смілянський.

«Укрпошта» планує до кінця 2026 року збільшити кількість вуличних поштоматів до кількох тисяч. Зокрема, компанія разом із «Модерн-Експо» готує виробництво та встановлення 1 тис. нових вуличних поштоматів, насамперед у Києві, Одесі, Львові, Дніпрі та інших великих містах.

Для ОСББ, які хочуть встановити поштомат поруч із будинком, «Укрпошта» вже приймає заявки.

Раніше Смілянський повідомляв, що протягом третього кварталу 2026 року компанія планує довести кількість поштоматів у своїх відділеннях до 600.