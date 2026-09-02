Повітряні тривоги забрали майже 22% робочого часу ТЦ у серпні

У серпні 2026 року торговельні центри в Україні через повітряні тривоги втратили 21,8% робочого часу. Це новий антирекорд: у липні показник становив 20,1%, а рік тому — 9,4%. За даними «Ради торгових центрів», у серпні зросли всі основні показники: загальна кількість тривог, їхня кількість у робочі години ТЦ, а також загальна та робоча тривалість. Про це повідомляє «Економічна правда».

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Де ТЦ простоювали найдовше

Найбільша частка тривог у проміжку 10:00−21:00 припала на регіони, що регулярно зазнають російських атак:

Донецька область — 82%;

Сумська — 76,4%;

Запорізька — 71,4%;

Харківська — 60,3%;

Чернігівська — 40,1%.

Водночас найбільше погіршення ситуації у серпні зафіксували в Києві та Київській області.

У середньому за весь період повномасштабної війни торговельні центри вже втратили 166,8 робочого дня через повітряні тривоги. Лише у серпні вимушений простій становив у середньому 6,4 робочого дня на ТЦ.

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Як змінювалася ситуація у 2026 році

У березні повітряні тривоги забрали 18,6% робочого часу торговельних центрів, а у квітні показник знизився до 16,2%.

Однак із травня ситуація погіршувалася, а в липні частка простою зросла до 20,1%. У серпні вона досягла нового максимуму — 21,8%.