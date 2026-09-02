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2 вересня 2026, 11:34

Мінфін назвав середні зарплати держслужбовців у липні 2026 року

У липні 2026 року в державних органах України працювали 165,4 тис. осіб — на 1,9 тис. менше, ніж роком раніше. Такі дані оприлюднило Міністерство фінансів в оновленому щомісячному «дашборді» про чисельність та оплату праці.

У липні 2026 року в державних органах України працювали 165,4 тис.

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Із загальної кількості працівників 108,4 тис. припадає на центральні органи влади, 23 тис. — на місцеві державні та військові адміністрації, ще 34 тис. — на органи судової влади.

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Середня зарплата — понад 66 тисяч гривень

Середня нарахована зарплата працівників центральних органів виконавчої влади у липні становила 66,22 тис. грн. За рік вона зросла на 5,6 тис. грн.

Найвищі середні зарплати зафіксували у:

  • НКРЕКП — 121,1 тис. грн;
  • Апараті Верховної Ради — 116 тис. грн;
  • НАЗК — 105,2 тис. грн;
  • Міністерстві цифрової трансформації — 95,3 тис. грн;
  • Антимонопольному комітеті — 93 тис. грн.

У Мінфіні зазначають, що місячні показники можуть коливатися через одноразові виплати, зокрема допомогу на оздоровлення, компенсації за невикористану відпустку та інші передбачені законом виплати.

Судді отримують значно більше

Середня нарахована суддівська винагорода у липні залежно від рівня суду становила від 120,3 тис. грн у місцевих загальних судах до 743,55 тис. грн у найвищих судових органах.

Зокрема, йдеться про Конституційний Суд, Верховний Суд, Вищу раду правосуддя, Вищий антикорупційний суд та Вищу кваліфікаційну комісію суддів.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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