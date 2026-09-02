Молочка в Україні може подорожчати на 25%

Молочна продукція в Україні може подорожчати на 20−25% через зростання витрат на виробництво, переробку та логістику, а також збитків торговельних мереж після втрати розподільчих центрів внаслідок російських ударів, прогнозує Асоціація виробників молока (АВМ).

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Яка причина

«Перебої в ланцюгах постачання та зростання витрат на виробництво, переробку та логістику створюють передумови для подорожчання молочної продукції в Україні», — зазначається в повідомленні.

За даними асоціації, станом на кінець серпня середня ціна пастеризованого молока жирністю до 2,6% у плівці становила 50,55 грн/кг, що на 3,7% більше, ніж місяцем раніше, і на 11,2% більше, ніж минулого року. Пастеризоване молоко у пластиковій пляшці подорожчало за місяць на 2,1% — до 68,44 грн/кг.

Середня ціна вершкового масла жирністю 72,5−73% українського виробництва становила 591,45 грн/кг, знизившись за місяць на 0,1%, але залишаючись на 2% вищою, ніж минулого року. Водночас АПМ не очікує зниження цін на масло на початку осені: дешевих цінових пропозицій на внутрішньому ринку стає менше, а нижня межа цінового діапазону фактично стабілізувалася.

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За оцінкою АПМ, попит на молочну продукцію слабкий і навіть погіршується через низьку платоспроможність населення, вимушений виїзд споживачів за кордон та розірвані ланцюги постачання від переробного заводу до супермаркетів у результаті російських ударів по розподільчих центрах.

«Традиційно молокопереробні підприємства постачали готову продукцію до розподільчого центру торговельної мережі, а потім її доставляли автотранспортом до супермаркетів. Наразі цей ланцюг розірваний», — зазначає АПМ.

За прогнозом асоціації, торговельні мережі намагатимуться перекласти збитки, понесені через втрату розподільчих центрів, на споживачів. На думку АПМ, це може призвести до скорочення споживання молочної продукції.