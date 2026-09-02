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2 вересня 2026, 8:36

Виробничий сектор США зберігає позитивну динаміку: PMI перевищив прогноз

Активність у виробничому секторі США залишається стабільною. Згідно з останніми даними щодо індексу менеджерів із закупівель (PMI), показник становив 53,9 пункту. Як повідомляє Investing.com, результат виявився кращим за очікування аналітиків, які прогнозували зниження індексу до 53,2 пункту. При цьому порівняно з попереднім місяцем значення PMI не змінилося.

Активність у виробничому секторі США залишається стабільною.

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Що означає показник PMI

Індекс менеджерів із закупівель є одним із важливих показників стану економіки. Він відображає ділову активність у виробничому секторі та базується, зокрема, на оцінках менеджерів, які відповідають за закупівлі на підприємствах.

Ці фахівці часто першими отримують інформацію про зміни у виробництві, нові замовлення, попит та інші показники діяльності компаній. Саме тому PMI вважається випереджальним індикатором економічної активності.

Ключовою позначкою для індексу є рівень 50 пунктів. Значення вище 50 свідчить про розширення активності у виробничому секторі, а показник нижче 50 — про її скорочення.

Таким чином, PMI на рівні 53,9 вказує на те, що виробництво продовжує зростати.

Виробництво зберігає темпи зростання

Найважливішим у нових даних стало те, що PMI не виправдав очікувань щодо погіршення ситуації.

Аналітики прогнозували зниження показника до 53,2 пункту, однак фактичне значення залишилося на рівні попереднього місяця — 53,9.

Це свідчить про те, що виробничий сектор поки зберігає позитивну динаміку, попри економічну невизначеність та складну ситуацію на світових ринках.

Як дані PMI можуть вплинути на долар

Звіт про виробничу активність має значення не лише для економістів, а й для фінансових ринків.

Зазвичай сильніший за прогноз показник PMI підтримує долар США, оскільки свідчить про стійкість економіки. Водночас слабкі дані можуть посилювати очікування щодо пом'якшення монетарної політики та створювати тиск на американську валюту.

У цьому випадку результат у 53,9 пункту перевищив прогноз, що може бути позитивним сигналом для долара.

Водночас одного показника PMI недостатньо, щоб визначити подальший напрям руху валютного ринку. Інвестори також оцінюватимуть інфляцію, ринок праці, споживчий попит та майбутні рішення Федеральної резервної системи США.

Що це означає для економіки

Збереження PMI на рівні 53,9 пункту вказує на те, що виробничий сектор продовжує розширюватися. Відсутність очікуваного уповільнення може свідчити про більшу стійкість економіки, ніж передбачали аналітики.

Для ринків це важливий сигнал: попри існуючі ризики, виробництво поки не демонструє ознак переходу до спаду.

Подальша динаміка PMI буде важливою для оцінки стану американської економіки та очікувань інвесторів щодо майбутньої політики ФРС.

Джерело: Мінфін
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