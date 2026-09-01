àбанк пропонує новим клієнтам-юридичним особам до 11% річних на залишок коштів

àбанк запустив спеціальну пропозицію для нових клієнтів сегменту малого та середнього бізнесу, яка передбачає нарахування до 11% річних на залишок коштів на поточному рахунку.

За умовами акції, компанії, які відкривають поточний рахунок в àбанку, наступного дня автоматично отримують послугу «Відсоток на залишок» на пільгових умовах строком на три місяці.

Ставка залежить від суми залишку на рахунку:

від 500 000 грн — 8% річних;

понад 1 млн грн — 9% річних;

понад 3 млн грн — 10% річних;

понад 5 млн грн — 11% річних.

Як зазначають в банку, для отримання доходу за акційними умовами клієнтам не потрібно виконувати додаткові вимоги щодо наявності зарплатного проєкту, які зазвичай застосовуються до цієї послуги на стандартних умовах. Кошти при цьому залишаються у вільному доступі для бізнесу.

Механізм отримання пропозиції такий: підприємству потрібно відкрити поточний рахунок юридичної особи в àбанку в період дії акції, після чого послуга активується автоматично.

Акція діє з вересня до кінця 2026 року. Акційні умови застосовуються протягом трьох місяців з моменту активації послуги, після чого обслуговування продовжується на стандартних умовах продукту.

Детальніші умови акції доступні на сайті банку.