Ціни на АЗС 1 вересня: бензін продовжує дорожчати, дизель падає

У вівторок, 1 вересня, середня ціна на бензин марки А-95 зросла на 25 коп. до 80,32 грн/л, на дизельне пальне — знизилася на 12 коп. до 91,41 грн/л. Про це повідомляє «Мінфін» із посиланням на дані Консалтингової групи «А-95».