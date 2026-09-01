У вівторок, 1 вересня, середня ціна на бензин марки А-95 зросла на 25 коп. до 80,32 грн/л, на дизельне пальне — знизилася на 12 коп. до 91,41 грн/л. Про це повідомляє «Мінфін» із посиланням на дані Консалтингової групи «А-95».
1 вересня 2026, 16:44
Ціни на АЗС 1 вересня: бензін продовжує дорожчати, дизель падає
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Як змінилися ціни за добу
- Бензин марки А-95 (преміум) — 84,04 грн/л (здорожчав на 18 коп.);
- Бензин марки А-95 — 80,32 грн/л (здорожчав на 25 коп.);
- Бензин марки А-92 — 76,87 грн/л (здешевшав на 3 коп.);
- Дизпальне — 91,41 грн/л (здешевшало на 12 коп.).
- Середня ціна автогазу становить 43,06 грн/л, що на 1 коп. дешевше порівняно із попереднім днем.
Які ціни на найбільших АЗС?
Джерело: Мінфін
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