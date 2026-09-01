НУР та ПУМБ підписали перший кредитний договір на 2,9 млн євро

28 серпня Національна установа розвитку (НУР) та Перший Український Міжнародний Банк (ПУМБ) оголосили про укладення першого кредитного договору в межах стратегічного партнерства на суму 2,9 млн євро . Угоду підписали заступник Голови Правління ПУМБ Артур Загородников та Голова Правління НУР Андрій Гапон.

Укладення цього договору стало наступним практичним кроком у співпраці ПУМБ та НУР після приєднання банку до партнерської мережі Установи. Ця співпраця надає ПУМБ доступ до додаткових фінансових ресурсів, зокрема в межах міжнародних програм, які реалізуються через НУР для підтримки українського підприємництва.

За умовами угоди НУР надаватиме ПУМБ фінансовий ресурс, який банк спрямовуватиме на кредитування українських підприємців і компаній. Кошти можуть бути використані для реалізації інвестиційних проєктів, модернізації та розвитку виробництва, придбання обладнання, а також фінансування обігового капіталу.

Програма орієнтована на фізичних осіб-підприємців, мікро-, малі та середні підприємства приватної форми власності, які працюють, розвивають бізнес та інвестують в Україні.

Андрій Гапон, Голова Правління Національної установи розвитку:

«Мікро-, малий та середній бізнес є ключовим фундаментом економічної стійкості України. Стратегічне завдання НУР як державної інституції розвитку полягає в забезпеченні банківського сектору довгостроковим ліквідним ресурсом для розширення обсягів кредитування реального сектору.

Спільна угода з ПУМБ створює ефективний фінансовий механізм, що дозволить підприємствам залучати доступне фінансування для модернізації виробничих потужностей, оновлення матеріально-технічної бази та поповнення обігових коштів. Завдяки цій співпраці ми консолідуємо зусилля задля посилення конкурентоспроможності українських компаній та стимулювання інвестиційної активності в країні".

Артур Загородников, заступник Голови Правління ПУМБ:

«Підписання першого кредитного договору з НУР є важливим практичним результатом партнерства, яке ми розпочали за державними пільговими програмами ще в лютому 2020 року і успішно продовжили в напрямку залучення коштів іноземних інвесторів кілька місяців тому. Для ПУМБ залучення довгострокового фінансового ресурсу та розвиток співпраці з національними й міжнародними інституціями залишається одним із ключових пріоритетів стратегічного розвитку банку.

Сьогодні багато українських підприємств не просто відновлюють роботу, а трансформують свої бізнес-моделі, інвестують у підвищення операційної стійкості, енергонезалежність, модернізацію виробництва та вихід на нові ринки. Саме тому доступ до фінансування є критично важливим фактором розвитку.

Ми бачимо значний потенціал нашої співпраці з НУР і переконані, що таким чином зможемо допомогти ще більшій кількості українських підприємців забезпечувати стійкість свого бізнесу".

Перший кредитний договір створює основу для подальшого масштабування співпраці між НУР та ПУМБ. Сторони планують розширювати обсяги доступного фінансового ресурсу та збільшувати кількість українських підприємств, які зможуть отримати кошти для розвитку та реалізації інвестиційних проєктів.

Партнерство з НУР є частиною системної роботи ПУМБ із розширення інструментів фінансування українського бізнесу. Банк співпрацює з НУР у межах низки програм державної підтримки, серед яких «Доступні кредити 5−7−9%», «Доступний лізинг», «Доступний факторинг», «Кредитування ОПК» та «Лізинг ОПК».

За програмою «Доступні кредити 5−7−9%» ПУМБ стабільно утримує третє місце на ринку серед усіх банків-учасників з обсягом фінансування за укладеними договорами понад 60 млрд грн.