Програма «5-7-9%»: бізнес отримав 114,7 млрд грн кредитів у 2026 році

Як повідомляє Міністерство фінансів України, в межах державної програми «Доступні кредити 5−7−9%» минулого тижня представники мікро-, малого та середнього бізнесу отримали 606 пільгових кредитів на загальну суму 2,2 млрд грн. Фінансування надали 48 уповноважених банків.

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На банки державного сектору припало 419 кредитів загальною сумою 1 млрд грн.

З початку 2026 року підприємці залучили за програмою 25 743 кредити на 114,7 млрд грн. Із них державні банки надали 17 167 кредитів на 52,9 млрд грн.

Усього, з моменту запуску програми укладено 160 727 кредитних договорів на 576,9 млрд грн.

Кредитування в зоні високого військового ризику

Станом на 31 серпня найбільші обсяги фінансування припали на кредитування в зоні високого воєнного ризику — 95,25 млрд грн, оборотного капіталу — 91,08 млрд грн та інвестиційних цілей — 74,61 млрд грн.

Ще 86,68 млрд грн спрямовано на переробку сільськогосподарської продукції, 57,85 млрд грн — агровиробникам, 56,81 млрд грн — на антивоєнні цілі та 10,53 млрд грн — на енергосервіс.

Нагадаємо

Програму реалізує Національна установа розвитку (НУР), що розпочала свою роботу 1 січня 2026 року. Мінфін уповноважений здійснювати управління корпоративними правами, що належать державі у статутному капіталі НУР, та затвердив її Статут. Держава здійснює всі необхідні компенсаційні виплати на користь бізнесу за укладеними кредитними договорами у межах Програми.