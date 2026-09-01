Павло Дуров оголосив про запуск Gram-гаманця у Telegram

31 серпня Павло Дуров оголосив про запуск некастодіального Gram-гаманця всередині Telegram. Поки що він доступний обмеженій групі користувачів, але протягом найближчих двох тижнів його планують поступово відкрити для аудиторії месенджера, пише Forklog.

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Що відомо

За словами Дурова, валідатори схвалили смарт-контракт гаманця, який дозволить впроваджувати майбутні оновлення без міграції активів користувача.

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Історія Gram

Telegram представив блокчейн-проект Gram ще у 2018 році та залучив $1,7 млрд інвесторів. Однак у 2020 році Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) звинуватила компанію у продажу незареєстрованих цінних паперів.

У результаті Telegram повернув інвесторам $1,2 млрд, сплатив $18,5 млн штрафу та відмовився від проекту.

Після виходу Telegram з проєкту його розвиток продовжило незалежне співтовариство розробників, яке перейменувало токен у Toncoin. 2026 року Дуров знову долучився до розвитку екосистеми.

У червні після голосування токен офіційно перейменували з Toncoin на Gram, повернувши початкову назву, яку планували використати ще 2018 року.

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Що це означає для користувачів

Вбудований криптогаманець дозволить користувачам Telegram надсилати криптовалюту так само просто, як звичайне повідомлення без бірж, банківських переказів та посередників.

Для бізнесу це відкриє можливість приймати платежі від аудиторії понад 1 млрд користувачів без комісій за транзакції.

У той же час аналітики відзначають, що, незважаючи на зростання після заяви Дурова, токен Gram досі перебуває у низхідному тренді. Точної дати запуску нового криптогаманця Telegram поки не розкрив — відомо лише, що він має з'явитися до кінця літа.