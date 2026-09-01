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1 вересня 2026, 9:46

В Україні неприватизоване пошкоджене або знищене війною житло можна буде приватизувати

Уряд підтримав пропозицію Мінрегіону щодо можливості приватизації житла, яке було пошкоджене або знищене внаслідок війни. Про це йдеться у повідомленні Мінрегіону.

Уряд підтримав пропозицію Мінрегіону щодо можливості приватизації житла, яке було пошкоджене або знищене внаслідок війни.

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Що планують змінити

Для цього планують внести зміни до Закону «Про приватизацію державного житлового фонду» та уточнити перелік житлових об'єктів, які не можуть бути приватизовані. Відповідний законопроєкт мають передати на розгляд Верховної Ради.

Нині законодавство не врегульовує питання приватизації квартир і будинків, які через пошкодження або руйнування внаслідок бойових дій стали аварійними.

Міністр у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб Віталій Безгін пояснив, що мешканці неприватизованого житла юридично залишаються наймачами. Через це у випадку пошкодження або знищення такого житла вони не можуть отримати компенсацію на правах власників.

Запропоновані зміни мають дозволити громадянам, які мають право на приватизацію, оформити житло у власність і надалі скористатися державною підтримкою.

Також законопроєкт має чіткіше визначити порядок дій у випадках, коли державне або комунальне житло стало аварійним через бойові дії, атаки або інші наслідки російської агресії.

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Після оформлення права власності мешканці такого житла зможуть претендувати на компенсацію за пошкодження, відновлення або втрату нерухомості.

Наразі отримати компенсацію можуть лише власники житла, чиє право власності зареєстроване у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

У Мінрегіоні очікують, що запропоновані зміни впорядкують приватизацію пошкодженого або знищеного державного та комунального житла і дадуть людям можливість швидше оформлювати право власності для подальшого отримання компенсації.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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