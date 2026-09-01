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1 вересня 2026, 8:25

В Україні з’явиться новий мобільний оператор: що відомо про U Mobile

«Укртелеком» анонсував запуск U Mobile — нового віртуального мобільного оператора. На сайті бренду вже можна оформити передзамовлення продуктів «Сімка» та «Оптика+Сімка». Тарифи передбачатимуть до 60 ГБ мобільного інтернету. Про це «Укртелеком» повідомив у Facebook.

«Укртелеком» анонсував запуск U Mobile — нового віртуального мобільного оператора.

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Що відомо про тарифи

За даними телекомунікаційної спільноти MZU, U Mobile працюватиме за моделлю MVNO — віртуального мобільного оператора.

Лінійка «Сімка» включатиме два варіанти пакетів — із 15 ГБ або 60 ГБ мобільного інтернету. В обох тарифах передбачені 500 хвилин для дзвінків по Україні та 15 SMS, пише «РБК-Україна».

Окремою особливістю стане нарахування абонплати за повний календарний місяць — з 1-го до останнього числа. Найбільші мобільні оператори України зазвичай використовують період у чотири тижні.

Навіщо це «Укртелекому»?

Телеком-експерт Олександр Глущенко вважає, що запуск U Mobile передусім має допомогти «Укртелекому» втримати абонентів фіксованого інтернету.

За його словами, поєднання домашнього інтернету та мобільного зв’язку в одному пакеті ускладнює зміну провайдера та може збільшити середній дохід від абонента.

Основною аудиторією нового оператора, за оцінкою експерта, стануть чинні клієнти «Укртелекому».

Чи буде конкуренція з «великою трійкою»

Експерт не очікує, що U Mobile суттєво змінить розклад сил на мобільному ринку або масово переманить абонентів «Київстару», Vodafone чи lifecell.

Оскільки U Mobile працюватиме як MVNO, він залежатиме від мережі базового оператора. Тому головною перевагою нового бренду може стати не сам мобільний зв’язок, а ціна пакета та поєднання SIM-карти з оптичним інтернетом.

Чому важливий пакет «Оптика+Сімка»

Пакет «Оптика+Сімка» передбачає об'єднання мобільного зв’язку з оптичним інтернетом за технологією GPON.

Такий формат може бути актуальним під час відключень електроенергії: за наявності резервного живлення для роутера та оптичного термінала домашній інтернет може продовжувати працювати.

За оцінкою Глущенка, якщо U Mobile за 2−3 роки залучить до 100 тис. активних абонентів, це буде значним результатом для української моделі MVNO.

Що відомо про «Укртелеком»

«Укртелеком» уже має досвід роботи на мобільному ринку через бренди Utel та «ТриМоб». За даними НКЕК, у першому кварталі 2026 року «ТриМоб» мав 60,7 тис. абонентів мобільного зв’язку.

Компанія також має понад 95 тис. км оптичної мережі. У січні-червні 2026 року її дохід зріс на 12,6% — до 2,78 млрд грн, а EBITDA збільшилася на 50% і перевищила 810 млн грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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