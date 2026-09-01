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1 вересня 2026, 15:20

Не просто кредитка: який кешбек доступний під час розрахунків О.Карткою від Ідея Банк

Нині власники кредитної О.Картки від Ідея Банку можуть не лише мати постійний доступ до додаткового гаманця у вигляді кредитного ліміту та комфортного цифрового застосунку O.Bank, але й регулярно отримувати повернення частини витрачених коштів завдяки опції «кешбек».

Нині власники кредитної О.

О.Картка — це кредитна картка від Ідея Банку (Ліцензія НБУ № 96 від 04.11.2011 р), яка не лише дає змогу вільно користуватися кредитними коштами і має пільговий період до 92 днів, але й залучена до програми лояльності Ідея Банку, яка передбачає можливість повернути кошти за допомогою кешбеку. Про це розповів директор департаменту цифрового банкінгу Ідея Банку Віталій Могильов.

«В оновленій програмі лояльності О.Картки передбачений трансакційний кешбек. Клієнт може самостійно обирати категорії витрат, за якими він хоче отримувати винагороду. Щомісяця клієнту доступні дві категорії. Особливість програми полягає в тому, що за розрахунки кредитними коштами передбачені підвищені ставки кешбеку. Наприклад, для категорії „Транспорт“ кешбек становить 50% з максимальним розміром винагороди 15 грн за одну операцію. Також передбачені категорії „Кафе та ресторани“, „Медицина“, „Краса“, „Одяг та взуття“, „АЗС“, „Продукти супермаркетів“ та інші», — зазначив Віталій Могильов.

За його словами, механізм кешбеку — доволі простий: клієнт обирає доступні категорії в застосунку, оплачує покупки карткою, після чого кешбек нараховується за операціями, що відповідають умовам програми. Нарахована винагорода відображається в застосунку та може бути зарахована на картковий рахунок клієнта.

«Головна перевага О.Картки — поєднання доступного кредитного ресурсу, персоналізованих умов та цифрового сервісу. Клієнт може отримати кредитний ліміт до 500 тис. грн та користуватися пільговим періодом до 92 днів. При цьому умови кредитування формуються індивідуально для кожного клієнта. Окремою перевагою є оновлена програма кешбеку», — розповів директор департаменту цифрового банкінгу Ідея Банку Віталій Могильов.

Нині О.Картку від Ідея Банку можна оформити дистанційно через мобільний застосунок O.Bank. Для цього клієнт проходить необхідну ідентифікацію, заповнює анкету та підписує договір, після чого цифрова О.Картка стає доступною у застосунку банку. Клієнт банку може оформити цифрову картку за одну хвилину. Також оформити кредитну О.Картку можна у будь-якому відділенні Ідея Банку.

Важливо, що умовами картки передбачений персоналізований підхід до ціноутворення — best risk pricing. Тобто конкретні умови кредитування визначаються залежно від результатів оцінювання клієнта та його категорії ризику.

«Для клієнтів, які мають найбільш позитивну кредитну історію ставка становить 39,6% річних. Для інших — 39,6% річних протягом перших 92 днів, а після завершення цього періоду — 72% річних. При цьому за безготівковими покупками в межах пільгового періоду діє ставка 0,01% річних», — зазначив Віталій Могильов.

Він зауважив, що кредитний ліміт до 150 000 грн банк може встановлювати без обов’язкового надання клієнтом довідки про доходи. Однак остаточне рішення щодо суми кредитного ліміту Ідея Банк ухвалює індивідуально за результатами оцінювання клієнта.

Важливі умови О.Картки з кредитним лімітом від Ідея Банку

· Максимальний кредитний ліміт — 500 000 грн.

· Кредитний ліміт без довідки про доходи — до 150 000 грн.

· Процентна ставка у разі оплати частинами та розстрочки — 0,01% (реальна річна процентна ставка для оплати частинами — 0,00001%, для розстрочки — 72,43%).

· Процентна ставка 3,3% або 6,0% на місяць після закінчення пільгового періоду (реальна річна процентна ставка — 47,11% або 81,37%).

· Нарахування 5% річних на залишок (власні кошти на картковому рахунку).

· Комісія за переказ кредитних коштів — 2,5%.

· Обов’язковий мінімальний платіж — 3,3% або 6,0% (залежить від суми заборгованості).

· Кешбек до 50%.

· Строк кредитування — 12 місяців із автоматичною пролонгацією.

Детально ознайомитися з умовами О.Картки можна за посиланням.

Нагадаємо, що заробити винагороду можна не тільки завдяки опції «кешбек». Додано ще один інструмент — від 1 серпня 2026 року Ідея Банк запустив акцію «Запроси друзів». Пропозиція спрямована на запрошення клієнтами банку своїх друзів та знайомих оформити у застосунку банку цифрову О.Картку з кредитним лімітом. Кожне виконання умов винагороджується грошовим бонусом, який отримує і клієнт, який надіслав запрошення, і новий клієнт, який після отримання запрошення перейшов за посиланням та оформив кредитну картку банку.

Джерело: Мінфін
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