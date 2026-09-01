àбанк запускає нову акцію до Дня знань

До Дня знань та початку нового навчального року àбанк запускає акцію для дітей, яким відкриють Дитячу картку .

Перші 500 дітей, яким оформлять картку починаючи з 1 вересня 2026 року, гарантовано отримають подарунок від банку — брендовану сумку-мішок та пляшку для води.

А батьки всіх дітей, які відкриють Дитячу картку до 30 вересня 2026 року включно, отримають 100 грн кешбеку.

Дитяча картка від àбанку допомагає дитині робити перші фінансові кроки самостійно: оплачувати покупки та отримувати кишенькові гроші.

Щоб відкрити картку, батькам потрібно:

Відкрити меню «Гаманець» у застосунку àbank24 та розпочати оформлення Дитячої картки. Підтягнути свідоцтво про народження дитини через «Дію» або сфотографувати документ. Завантажити àbank24 на смартфон дитини, зробити селфі та завершити оформлення картки.

Після оформлення дитина отримує власну картку для щоденних покупок, а батьки — можливість контролювати фінансові операції дитини в застосунку.

Тож початок нового навчального року може стати для дитини не лише стартом до нових знань, а й першим кроком до самостійного та відповідального управління власними фінансами.