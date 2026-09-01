До Дня знань та початку нового навчального року àбанк запускає акцію для дітей, яким відкриють Дитячу картку.
àбанк запускає нову акцію до Дня знань
Перші 500 дітей, яким оформлять картку починаючи з 1 вересня 2026 року, гарантовано отримають подарунок від банку — брендовану сумку-мішок та пляшку для води.
А батьки всіх дітей, які відкриють Дитячу картку до 30 вересня 2026 року включно, отримають 100 грн кешбеку.
Дитяча картка від àбанку допомагає дитині робити перші фінансові кроки самостійно: оплачувати покупки та отримувати кишенькові гроші.
Щоб відкрити картку, батькам потрібно:
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Відкрити меню «Гаманець» у застосунку àbank24 та розпочати оформлення Дитячої картки.
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Підтягнути свідоцтво про народження дитини через «Дію» або сфотографувати документ.
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Завантажити àbank24 на смартфон дитини, зробити селфі та завершити оформлення картки.
Після оформлення дитина отримує власну картку для щоденних покупок, а батьки — можливість контролювати фінансові операції дитини в застосунку.
Тож початок нового навчального року може стати для дитини не лише стартом до нових знань, а й першим кроком до самостійного та відповідального управління власними фінансами.
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